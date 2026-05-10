Sony применила новые ИИ-технологии при создании ремастера Horizon Zero Dawn

На недавней встрече с инвесторами руководитель Sony Interactive Entertainment Хидэаки Нишино затронул тему интеграции ИИ в геймдев. Он пояснил, что для Sony искусственный интеллект — это прежде всего полезный инструмент, который помогает компании укреплять свои позиции на рынке и оптимизировать создание контента.

Особое внимание Нишино уделил инновационной системе Mockingbird, которая автоматизирует процесс оживления 3D-моделей. Говоря о практическом применении этой разработки, глава SIE отметил:

«Мы уже видим, как такие команды, как Naughty Dog, San Diego Studio и другие, внедряют этот инструмент, в том числе в уже выпущенных играх, таких как Horizon Zero Dawn Remastered».

Эта технология, базирующаяся на данных захвата движений, призвана не вытеснить специалистов, а избавить их от рутины при производстве сложной анимации. Сейчас Mockingbird становится внутренним стандартом для ключевых студий PlayStation, помогая им сокращать сроки разработки без потери качества.