Sony применила новые ИИ-технологии при создании ремастера Horizon Zero Dawn

На недавней встрече с инвесторами руководитель Sony Interactive Entertainment Хидэаки Нишино затронул тему интеграции ИИ в геймдев. Он пояснил, что для Sony искусственный интеллект — это прежде всего полезный инструмент, который помогает компании укреплять свои позиции на рынке и оптимизировать создание контента.
Особое внимание Нишино уделил инновационной системе Mockingbird, которая автоматизирует процесс оживления 3D-моделей. Говоря о практическом применении этой разработки, глава SIE отметил:
«Мы уже видим, как такие команды, как Naughty Dog, San Diego Studio и другие, внедряют этот инструмент, в том числе в уже выпущенных играх, таких как Horizon Zero Dawn Remastered».
Эта технология, базирующаяся на данных захвата движений, призвана не вытеснить специалистов, а избавить их от рутины при производстве сложной анимации. Сейчас Mockingbird становится внутренним стандартом для ключевых студий PlayStation, помогая им сокращать сроки разработки без потери качества.
Ну, тут, как ни странно для Сони, база.
Не чего удивительно для этой компании. У них в целом порты на PC делали и то на коленке. Местами некоторые без молитвы не работали даже на топом железе. Естественно и при разработке своих ремастеров они будут стараться халтурить максимально возможно. На крайняк всегда можно включить апскейл и другие плюшки. И выжить на консольке 120 фпс волшебных или 60.
Хорошо, если индюшатам эта технология поможет. А то в дешевых проектах постоянно беды с анимациями.