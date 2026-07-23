Sony продолжает поддержку своих проектов - ремастер Horizon Zero Dawn получил функцию энергосбережения

Прошло почти два года с момента запуска Horizon Zero Dawn Remastered и более полутора лет с момента выхода последнего крупного обновления. Поэтому последний шаг Guerilla Games стал довольно неожиданным.

Разработчики приключений Элой выпустили патч 1.09. Патч вносит только одно, но довольно значительное изменение. На сегодняшний день Horizon Zero Dawn Remastered — последняя игра для PlayStation 5, поддерживающая функцию энергосбережения. Чтобы её использовать, перейдите в «Настройки» и найдите раздел «Система», где вы найдете специальную категорию.

Однако появление новой функции не должно вызывать особого удивления. Guerilla Games представила поддержку этой функции для оригинальной Horizon Forbidden West в марте этого года. Поэтому, учитывая, что ремастер девятилетней игры, выпущенный в 2024 году, был разработан с использованием той же, более новой версии движка Decima, внедрение энергосбережения казалось лишь вопросом времени.