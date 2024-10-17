Создатели ремастера Horizon Zero Dawn показали новые скриншоты с ПК и PS5

С новым изданием Horizon Zero Dawn Guerrilla Games в сотрудничестве с Nixxes Software переносит приключение в открытом мире на новое поколение консолей. Основное внимание уделяется визуальным и техническим улучшениям, которые игра должна поднять на уровень Horizon Forbidden West.

Многие оптимизации затрагивают мир, персонажей и освещение, чтобы обеспечить захватывающий игровой процесс на PS5. В ремастере Horizon Zero Dawn разработчики полагаются, в частности, на технологии, которые уже использовались в Horizon Forbidden West. Детализированный мир, живое взаимодействие персонажей и улучшенное освещение должны гарантировать, что игроки смогут еще глубже погрузиться в мир Элой.