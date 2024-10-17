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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 140 оценок

Создатели ремастера Horizon Zero Dawn показали новые скриншоты с ПК и PS5

monk70
Новости

С новым изданием Horizon Zero Dawn Guerrilla Games в сотрудничестве с Nixxes Software переносит приключение в открытом мире на новое поколение консолей. Основное внимание уделяется визуальным и техническим улучшениям, которые игра должна поднять на уровень Horizon Forbidden West.

Многие оптимизации затрагивают мир, персонажей и освещение, чтобы обеспечить захватывающий игровой процесс на PS5. В ремастере Horizon Zero Dawn разработчики полагаются, в частности, на технологии, которые уже использовались в Horizon Forbidden West. Детализированный мир, живое взаимодействие персонажей и улучшенное освещение должны гарантировать, что игроки смогут еще глубже погрузиться в мир Элой.

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Комментарии: 5
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6
inkomniak

Спасиба конечна но я лучше версию с 4ки на 5ке поиграю🤭

0
azazello777

" Игроки смогут еще глубже погрузиться в мир Элой" хммм...

0
Hall_1920

ДА, ДАВАЙ, УРА!!!!

-3
kinoman and gamer

Выглядит красиво-как дисочек подешевеет долларов до 15-20 на авито возьму на замену в коллекцию через пару-тройку лет)

-3