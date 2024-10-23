Стал известен вес Horizon Zero Dawn Remastered и дата предварительной загрузки на PS5

Франшиза Horizon сейчас очень активна: на подходе игра LEGO и ремастер первой части. Недавно появилась информацию о том, когда именно можно будет предварительно скачать Horizon Zero Dawn Remastered и сколько она будет весить.
Информация, как это часто бывает, была опубликована PlayStation Game Size в Х/Twitter, который регулярно раскрывает информацию, найденную на серверах PlayStation Store, но еще не видимую публике на страницах игр.
Ремастер-версия первой Horizon 2017 года, как мы знаем, будет доступна с 31 октября, но ее также можно будет предварительно загрузить с полуночи 24 октября. Размер скачиваемых файлов составляет 93,32 ГБ, по крайней мере, в версии 1.002.000. Как всегда, возможно, что игра будет обновлена перед выпуском.
Я правда не понимаю... Вы чем недовольны? Изменения в освещении, текстурах, анимациях заметны сразу - смотрите любое сравнение.
Кроме того, игру купить нельзя, так сказать, поэтому жаловаться на цену бессмысленно. Да и 10$ мне кажется нормально просят за такую работу.
Игра вышла 7 лет назад, а не вчера. Так что нормально.
Да ты их не слушай, тут 90% нытиков.
Дауны уже кидают деньги в монитор, потом удивляются ,а почему новые игоры не делают.
На хрен он нужен??? Оригинал и так хорошо!!! // Алексей Евреинов
Ну нужно попытаться продать одну игру столько, сколько это вообще возможно.
Потом они обновят вторую часть и в конце концов выпустят СуперГотиГолдЭдишинПро // Ярослав Уразов
Мне и версия с 4ки заходит на 5ке играю 4к 60фпс макс графон hdr шикарно🙂
Это из разряда самых бесполезных занятий в жизни.
Сделать ремастер на только вышедшую игру.
На самом деле бенчмарк для пс 5 про который продадут по второму кругу.
Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Не такая и старая игра, вот если бы она вышла в 2002
Нужно больше бесполезных ремастеров по 10 баксов