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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 145 оценок

Стал известен вес Horizon Zero Dawn Remastered и дата предварительной загрузки на PS5

monk70
Новости

Франшиза Horizon сейчас очень активна: на подходе игра LEGO и ремастер первой части. Недавно появилась информацию о том, когда именно можно будет предварительно скачать Horizon Zero Dawn Remastered и сколько она будет весить.

Информация, как это часто бывает, была опубликована PlayStation Game Size в Х/Twitter, который регулярно раскрывает информацию, найденную на серверах PlayStation Store, но еще не видимую публике на страницах игр.

Ремастер-версия первой Horizon 2017 года, как мы знаем, будет доступна с 31 октября, но ее также можно будет предварительно загрузить с полуночи 24 октября. Размер скачиваемых файлов составляет 93,32 ГБ, по крайней мере, в версии 1.002.000. Как всегда, возможно, что игра будет обновлена ​​перед выпуском.

-4
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Etteri

Я правда не понимаю... Вы чем недовольны? Изменения в освещении, текстурах, анимациях заметны сразу - смотрите любое сравнение.

Кроме того, игру купить нельзя, так сказать, поэтому жаловаться на цену бессмысленно. Да и 10$ мне кажется нормально просят за такую работу.

Игра вышла 7 лет назад, а не вчера. Так что нормально.

2
Mirrorphoenix

Да ты их не слушай, тут 90% нытиков.

0
ka4o4ek

Дауны уже кидают деньги в монитор, потом удивляются ,а почему новые игоры не делают.

1
Пользователь ВКонтакте

На хрен он нужен??? Оригинал и так хорошо!!! // Алексей Евреинов

0
Пользователь ВКонтакте

Ну нужно попытаться продать одну игру столько, сколько это вообще возможно.
Потом они обновят вторую часть и в конце концов выпустят СуперГотиГолдЭдишинПро // Ярослав Уразов

1
inkomniak

Мне и версия с 4ки заходит на 5ке играю 4к 60фпс макс графон hdr шикарно🙂

0
вупсич пупсич

Это из разряда самых бесполезных занятий в жизни.
Сделать ремастер на только вышедшую игру.
На самом деле бенчмарк для пс 5 про который продадут по второму кругу.

-2
zjkjt

Horizon: Zero Dawn 28.02.2017

0
Universe of Knowledge zjkjt

Не такая и старая игра, вот если бы она вышла в 2002

0
Диванный Боец

Нужно больше бесполезных ремастеров по 10 баксов

-2