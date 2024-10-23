Стал известен вес Horizon Zero Dawn Remastered и дата предварительной загрузки на PS5

Франшиза Horizon сейчас очень активна: на подходе игра LEGO и ремастер первой части. Недавно появилась информацию о том, когда именно можно будет предварительно скачать Horizon Zero Dawn Remastered и сколько она будет весить.

Информация, как это часто бывает, была опубликована PlayStation Game Size в Х/Twitter, который регулярно раскрывает информацию, найденную на серверах PlayStation Store, но еще не видимую публике на страницах игр.

Ремастер-версия первой Horizon 2017 года, как мы знаем, будет доступна с 31 октября, но ее также можно будет предварительно загрузить с полуночи 24 октября. Размер скачиваемых файлов составляет 93,32 ГБ, по крайней мере, в версии 1.002.000. Как всегда, возможно, что игра будет обновлена ​​перед выпуском.