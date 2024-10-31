Стало известно точное время выхода Horizon Zero Dawn Remastered

В новой записи в блоге PlayStation Nixxes, которая работала над ПК-версией Horizon Zero Dawn Remastered, раскрыла время выхода игры. Она выйдет 31 октября в 00:00 по местному времени на PS5, а на ПК – в 18:00 по московскому времени.
Horizon Zero Dawn Remastered продается за $49,99, хотя текущие владельцы оригинальной и Complete Edition могут обновиться за $9,99. В ней та же история, но значительно переработаны визуальные эффекты, от освещения и текстур до моделей персонажей и анимаций. Области, которые выглядели несколько пустыми, были заполнены более подробным поведением NPC и листвой, в то время как кат-сцены выигрывают от более чем 10 часов новых данных захвата движения.
Также появятся настройки доступности из Horizon Forbidden West.
Просто сони Как бы дает Сонибоем понять, что плевать она хотела на вас всех. И на то что вы там хотите... Что она хочет то и будет делать. Если кому то что то не нравиться, то идете просто нах...
Мне кажется, о выходе этого продукта им в целом придётся ещё не один раз напомнить, не говоря уже о дате.
Когда уже сони поймёт что нужно хотя бы очень старые игры перевыпускать а не те игры где особо не нужно это делать, дак и игра на любителя.
ненужный ремастер ненужной игры
россии на карте у япошек не существует. Задумайтесь, терпилы, кого вы спонсируете
Так для нормальных и адекватных людей их игры всегда доступны!