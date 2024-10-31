Стало известно точное время выхода Horizon Zero Dawn Remastered

В новой записи в блоге PlayStation Nixxes, которая работала над ПК-версией Horizon Zero Dawn Remastered, раскрыла время выхода игры. Она выйдет 31 октября в 00:00 по местному времени на PS5, а на ПК – в 18:00 по московскому времени.

Horizon Zero Dawn Remastered продается за $49,99, хотя текущие владельцы оригинальной и Complete Edition могут обновиться за $9,99. В ней та же история, но значительно переработаны визуальные эффекты, от освещения и текстур до моделей персонажей и анимаций. Области, которые выглядели несколько пустыми, были заполнены более подробным поведением NPC и листвой, в то время как кат-сцены выигрывают от более чем 10 часов новых данных захвата движения.

Также появятся настройки доступности из Horizon Forbidden West.