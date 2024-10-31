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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 164 оценки

Стало известно точное время выхода Horizon Zero Dawn Remastered

monk70
Новости

В новой записи в блоге PlayStation Nixxes, которая работала над ПК-версией Horizon Zero Dawn Remastered, раскрыла время выхода игры. Она выйдет 31 октября в 00:00 по местному времени на PS5, а на ПК – в 18:00 по московскому времени.

Horizon Zero Dawn Remastered продается за $49,99, хотя текущие владельцы оригинальной и Complete Edition могут обновиться за $9,99. В ней та же история, но значительно переработаны визуальные эффекты, от освещения и текстур до моделей персонажей и анимаций. Области, которые выглядели несколько пустыми, были заполнены более подробным поведением NPC и листвой, в то время как кат-сцены выигрывают от более чем 10 часов новых данных захвата движения.

Также появятся настройки доступности из Horizon Forbidden West.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Mirrorphoenix

Просто сони Как бы дает Сонибоем понять, что плевать она хотела на вас всех. И на то что вы там хотите... Что она хочет то и будет делать. Если кому то что то не нравиться, то идете просто нах...

3
Pavlissimus

Мне кажется, о выходе этого продукта им в целом придётся ещё не один раз напомнить, не говоря уже о дате.

1
kotasha

Когда уже сони поймёт что нужно хотя бы очень старые игры перевыпускать а не те игры где особо не нужно это делать, дак и игра на любителя.

1
Чизбургер

ненужный ремастер ненужной игры

0
ckott4

россии на карте у япошек не существует. Задумайтесь, терпилы, кого вы спонсируете

0
Alex_Tero

Так для нормальных и адекватных людей их игры всегда доступны!

0