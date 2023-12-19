Утекли данные о продажах игр PlayStation Studios в Steam

Сегодня утром произошла одна из самых масштабных утечек данных — хакерская группа Rhysida не нашла покупателя и опубликовала в открытом доступе более 1,3 миллиона файлов связанных с Insomniac Games. Все эти файлы прямо сейчас изучают пользователи и появляется много интересной информации.
Благодаря внимательному пользователю OrangeC-2003 мы узнали не только о совместной работе Guerrilla Games и Insomniac над многопользовательской игрой в мире Horizon, но и узнали данные о продажах игр PlayStation Studios в Steam. Правда эта информация датируется февралем 2023 года и на ней нет данных о продажах ПК-версии The Last of Us: Part 1, но это лучшее из того что у нас есть.
Самой продаваемой игрой PlayStation Studios в Steam стала Horizon: Zero Dawn (3.3 млн копий) и за ней идет God of war (2.5 млн копий). Days Gone тоже показал отличные цифры (1.7 млн копий), но Marvel's Spider-Man привлек гораздо больше внимания и продавался гораздо быстрее (1.3 млн копий) и вполне вероятно, что он уже обошел историю про байкера. Продажи у Uncharted: Legacy of Thieves Collection были скромными (484 тысячи копий), но они смогли обойти показатели Marvel's Spider-Man: Miles Morales (450 тысяч).
Следующей игрой от PlayStation Studios на ПК станет Horizon Forbidden West: Complete Edition, но сегодня мы узнали, что Insomniac Games планирует портировать как минимум три своих игры в будущем.
Прикрыли Days Gone который на уровне с богом войны, клоуны японские
Да вроде проскальзывают потуги реанимировать тайтл, но воз и ныне там.
Мда, самая пресная игра сони, хорайзон, имеет самые большие продажи, это как вообще
Потому что это был первый экз портированный на пк
Просто насколько кринжово видеть анчартед 4 у которого в 10 раз меньше проданных копий
Согласен, печалька
хз, на мой взгляд, первый хорайзон прям афигенен. а вот второй уже действительно вышел пресным
Ну не знаю... Мне хорайзен больше зашел чем Анчартед.
За Анчартед прям очень обидно, мне очень она понравилась: что основная игра, что дополнение за Хлою. Бодрая, интересная, сбалансированная на спокойные фрагменты и экшеновые/стелсовые. Да и по катсценам как будто отличный фильм в духе Индианы Джонса получился. Ещё понравился эффект, когда раскачиваешься на верёвке (Особенно в дополнении такие моменты хорошо сделаны были), возникает ощущение, будто дух захватывает. Хорайзон в целом понравился графически, боевой системой и открытым миром, а ещё понравился тем, что я успел ее взять за 800 рублей, там какая-то ошибка с ценой была.
В общем, Анчартед действительно потрясающая вещь и очень хотелось бы ремастеры/ремейки трилогии на ПК.
Портируют Человека Паука
Мне только God of War и зашёл из всего списка,левел дизайн и локации шикарные,куча секретов,боёвка нормальная,подача классная,надо было его брать вместо проходняка аля юбисофт Horizon: Zero Dawn,ну да ладно брал его за 1300 так что пофиг.
Пожалуйста не забывайте что Хорайзен стоит в 2-3 раза дешевле чем почти любая из игр в списке.
мхезх
норм, учитывая, что они давно не актуальны и все их прошли вдоль и поперек на соснах
А The Last of Us?
Что и требовалось доказать. анчартед переоцененный кал.