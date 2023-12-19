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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.4 3 212 оценок

Утекли данные о продажах игр PlayStation Studios в Steam

butcher69
Новости

Сегодня утром произошла одна из самых масштабных утечек данных — хакерская группа Rhysida не нашла покупателя и опубликовала в открытом доступе более 1,3 миллиона файлов связанных с Insomniac Games. Все эти файлы прямо сейчас изучают пользователи и появляется много интересной информации.

Благодаря внимательному пользователю OrangeC-2003 мы узнали не только о совместной работе Guerrilla Games и Insomniac над многопользовательской игрой в мире Horizon, но и узнали данные о продажах игр PlayStation Studios в Steam. Правда эта информация датируется февралем 2023 года и на ней нет данных о продажах ПК-версии The Last of Us: Part 1, но это лучшее из того что у нас есть.

Самой продаваемой игрой PlayStation Studios в Steam стала Horizon: Zero Dawn (3.3 млн копий) и за ней идет God of war (2.5 млн копий). Days Gone тоже показал отличные цифры (1.7 млн копий), но Marvel's Spider-Man привлек гораздо больше внимания и продавался гораздо быстрее (1.3 млн копий) и вполне вероятно, что он уже обошел историю про байкера. Продажи у Uncharted: Legacy of Thieves Collection были скромными (484 тысячи копий), но они смогли обойти показатели Marvel's Spider-Man: Miles Morales (450 тысяч).

Следующей игрой от PlayStation Studios на ПК станет Horizon Forbidden West: Complete Edition, но сегодня мы узнали, что Insomniac Games планирует портировать как минимум три своих игры в будущем.

8
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Antoxanotdance

Прикрыли Days Gone который на уровне с богом войны, клоуны японские

5
Goodvini

Да вроде проскальзывают потуги реанимировать тайтл, но воз и ныне там.

0
Contriver

Мда, самая пресная игра сони, хорайзон, имеет самые большие продажи, это как вообще

4
golab42

Потому что это был первый экз портированный на пк

7
Contriver golab42

Просто насколько кринжово видеть анчартед 4 у которого в 10 раз меньше проданных копий

0
golab42 Contriver

Согласен, печалька

2
BoT_TaK_BoT

хз, на мой взгляд, первый хорайзон прям афигенен. а вот второй уже действительно вышел пресным

2
NIGА

Ну не знаю... Мне хорайзен больше зашел чем Анчартед.

1
Mad IVIax

За Анчартед прям очень обидно, мне очень она понравилась: что основная игра, что дополнение за Хлою. Бодрая, интересная, сбалансированная на спокойные фрагменты и экшеновые/стелсовые. Да и по катсценам как будто отличный фильм в духе Индианы Джонса получился. Ещё понравился эффект, когда раскачиваешься на верёвке (Особенно в дополнении такие моменты хорошо сделаны были), возникает ощущение, будто дух захватывает. Хорайзон в целом понравился графически, боевой системой и открытым миром, а ещё понравился тем, что я успел ее взять за 800 рублей, там какая-то ошибка с ценой была.

В общем, Анчартед действительно потрясающая вещь и очень хотелось бы ремастеры/ремейки трилогии на ПК.

1
Роза Гуава

Портируют Человека Паука

0
saa0891

Мне только God of War и зашёл из всего списка,левел дизайн и локации шикарные,куча секретов,боёвка нормальная,подача классная,надо было его брать вместо проходняка аля юбисофт Horizon: Zero Dawn,ну да ладно брал его за 1300 так что пофиг.

0
Bart Oss

Пожалуйста не забывайте что Хорайзен стоит в 2-3 раза дешевле чем почти любая из игр в списке.

0
Макс Макс 007

мхезх

0
Tokito77

норм, учитывая, что они давно не актуальны и все их прошли вдоль и поперек на соснах

0
Omnia Smirnow

А The Last of Us?

-1
Снегyрка

Что и требовалось доказать. анчартед переоцененный кал.

-3