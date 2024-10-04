В PlayStation Store открылись предзаказы на обновлённую версию Horizon Zero Dawn

В турецком PS Store игра стоит 1750 лир. Однако у тех, у кого куплена игра, апгрейд до обновлённой версии будет стоить всего 350 лир.



Понятное дело, что если у вас на PS5 есть дисковод, то можно купить игру на PS4 на тех же барахолках или в магазине. А потом за копейки обновить игру до обновленной версии на PS5.



Обновить игру, купленную в российском PS Store, никак нельзя.



Обновиться могут также те, кто получил проект по акции Play At Home



Horizon Zero Dawn Remastered выйдет 31 октября.