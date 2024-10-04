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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 112 оценок

В PlayStation Store открылись предзаказы на обновлённую версию Horizon Zero Dawn

Solstice
Новости

В турецком PS Store игра стоит 1750 лир. Однако у тех, у кого куплена игра, апгрейд до обновлённой версии будет стоить всего 350 лир.

Понятное дело, что если у вас на PS5 есть дисковод, то можно купить игру на PS4 на тех же барахолках или в магазине. А потом за копейки обновить игру до обновленной версии на PS5.

Обновить игру, купленную в российском PS Store, никак нельзя.

Обновиться могут также те, кто получил проект по акции Play At Home

Horizon Zero Dawn Remastered выйдет 31 октября.

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-21
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Magnusss
13
Tsssss

А что не так со старой версией!? Там графоний не хуже "форбидер вест".

11
Lyс

Слишком дешёвая была. Ремастер сони не графоний поднимает, а ценник

6
Kenn1y Lyс

На столько, разница 200р/5000к, если брать консольную.

-1
Гомер11

Мамонты схавают.

1
Syxoff

А дело Тода Говорда живет...

0
Alkatraz7N7

Хорошо что у меня дисковая версия)

0
SOLUS5678

Замечательная фраза была : " Слышь купи! ". ))))

0
pjankv

как обновить игру из россии за 10$ если куплена в стиме уже?

-1
001fess

стать квадробером.

-2
pjankv 001fess

что бы меня потом мия бойка попускала на своем концерте? не спасибо

-1
JohnTornton 001fess

о, мы нашли аутиста, который видимо фанат дуры мии бойки и теперь будет везде пихать это слово, так как больше ничего в жизни не знает, как и она в целом

1
001fess JohnTornton

я даже не знаю кто это, в отличии от тебя). хуже тиктокера как определение.

0
Air72ru
открылись предзаказы на обновлённую версию

Вот кому оно надо? Кто-то ещё с 2017г в неё не играл? Сони чего-то покурили и год перепутали.
Может они думают, что это Forbidden West вышел первым.

-1
Scorpion_GamePlay

Тут разрабы болт в рот вставляют сонибоям, а они ругают старфилд.

-2