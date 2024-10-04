В турецком PS Store игра стоит 1750 лир. Однако у тех, у кого куплена игра, апгрейд до обновлённой версии будет стоить всего 350 лир.
Понятное дело, что если у вас на PS5 есть дисковод, то можно купить игру на PS4 на тех же барахолках или в магазине. А потом за копейки обновить игру до обновленной версии на PS5.
Обновить игру, купленную в российском PS Store, никак нельзя.
Обновиться могут также те, кто получил проект по акции Play At Home
Horizon Zero Dawn Remastered выйдет 31 октября.
В PlayStation Store открылись предзаказы на обновлённую версию Horizon Zero Dawn
В турецком PS Store игра стоит 1750 лир. Однако у тех, у кого куплена игра, апгрейд до обновлённой версии будет стоить всего 350 лир.
А что не так со старой версией!? Там графоний не хуже "форбидер вест".
Слишком дешёвая была. Ремастер сони не графоний поднимает, а ценник
На столько, разница 200р/5000к, если брать консольную.
Мамонты схавают.
А дело Тода Говорда живет...
Хорошо что у меня дисковая версия)
Замечательная фраза была : " Слышь купи! ". ))))
как обновить игру из россии за 10$ если куплена в стиме уже?
стать квадробером.
что бы меня потом мия бойка попускала на своем концерте? не спасибо
о, мы нашли аутиста, который видимо фанат дуры мии бойки и теперь будет везде пихать это слово, так как больше ничего в жизни не знает, как и она в целом
я даже не знаю кто это, в отличии от тебя). хуже тиктокера как определение.
Вот кому оно надо? Кто-то ещё с 2017г в неё не играл? Сони чего-то покурили и год перепутали.
Может они думают, что это Forbidden West вышел первым.
Тут разрабы болт в рот вставляют сонибоям, а они ругают старфилд.