В ремастере Horizon Zero Dawn значительные визуальные улучшения по сравнению с оригинальной игрой

Несмотря на то, что это ремастер, о котором никто не просил, завтра выйдет Horizon Zero Dawn Remastered, и недавно игра была оценена специализированными СМИ, получив похвалу.

Франшиза Horizon всегда привлекала внимание своей графикой, начиная с первой игры, запущенной на PS4, и ее сиквела, запущенного на PS5. Теперь Horizon Zero Dawn Remastered снова стремится продемонстрировать мощь движка Decima.

Канал ElAnalistaDeBits на YouTube опубликовал подробное видео, сравнивающее Horizon Zero Dawn Remastered с оригинальной игрой, запущенной на PlayStation 4, и улучшения очевидны, показывая большую визуальную эволюцию, которую в какой-то момент можно было бы даже назвать графическим ремейком.

Horizon Zero Dawn Remastered была разработана Nixxes Software, и команда стремилась сделать игру визуально похожей на Horizon Forbidden West, и, как мы видим в видео, результат был достигнут.

Horizon Zero Dawn Remastered выйдет 31 октября на ПК и PS5.