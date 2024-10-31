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Horizon: Zero Dawn 28.02.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 4 164 оценки

В ремастере Horizon Zero Dawn значительные визуальные улучшения по сравнению с оригинальной игрой

monk70
Новости

Несмотря на то, что это ремастер, о котором никто не просил, завтра выйдет Horizon Zero Dawn Remastered, и недавно игра была оценена специализированными СМИ, получив похвалу.

Франшиза Horizon всегда привлекала внимание своей графикой, начиная с первой игры, запущенной на PS4, и ее сиквела, запущенного на PS5. Теперь Horizon Zero Dawn Remastered снова стремится продемонстрировать мощь движка Decima.

Канал ElAnalistaDeBits на YouTube опубликовал подробное видео, сравнивающее Horizon Zero Dawn Remastered с оригинальной игрой, запущенной на PlayStation 4, и улучшения очевидны, показывая большую визуальную эволюцию, которую в какой-то момент можно было бы даже назвать графическим ремейком.

Horizon Zero Dawn Remastered была разработана Nixxes Software, и команда стремилась сделать игру визуально похожей на Horizon Forbidden West, и, как мы видим в видео, результат был достигнут.

Horizon Zero Dawn Remastered выйдет 31 октября на ПК и PS5.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
RavenW89

Это не канал ElAnalistaDeBits . это канал Push Square.
у ElAnalistaDeBits ролики по 20 минут и дольше

4
Biocity

охрененно, че... показывать при разном времени суток с разным освещением...

3
kinoman and gamer

Несмотря на то, что это ремастер, о котором никто не просил

Ага сейчас прямо вижу как киноманы просят у Голливудских киноделов снимать то-то и то-то кино а известных музыкантов или писателей писать книги и музыку на заказ...действительно-ведь все так и работает-корпорации/киностудии/творческие личности контент по заказу делают...конкретно для горе-комментаторов на просторах интернета)))

А если серьезно-это детсад какой-то...корпорации делают то что считают необходимым(бизнес план проще говоря)-Хорайзон один из самых продаваемых экзов Сони за всю ее историю-логично блин что они сделают ее ремастер(как вполне возможно и Год оф вор 2018г тоже сварганят со временем)

п.с.ремастер кстати отличный судя по всему-изменения более чем очевидны.

0
-Zion-

Зато вони то сколько было, что разницы не будет. По факту это полуремейк по сути уже. Самые вонючие как всегда и самые токсики это бояры, переживают за сонибоев больше чем за себя.

0
Александр Назарко

больше всех ноют, но стоит игре выйти, так сразу просят ссылку на торрент)

-1
MunchkiN 616

если графон подтянули не грех снова пройти игру

0
saa0891

Даже качать не буду, хватило оригинала, дрочильня уровня юбисофт разве что враги в виде роботов выглядят более интересно.

-1
Legioner999

где то лучше, где то хуже

-1
RavenW89

Дело не том, что кто-то просит ремастеры. (но самой игре уже скоро будет как бы 8 лет)
Дело в том, что скоро выходит новая PS5 PRO. И скоро праздники. Черная пятница. Рождество и Новый год и тд.
Еще выходит LEGO Horizon Adventures - будет удобно все три игры бандлом продавать на праздник. Плюс им нужно новый PSN пропихивать.
Просто так прикручивать его к старой версии казалось бы странным.
А так раз уже новая версия выходит, то оно там уже будет по умолчанию

-1