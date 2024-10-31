В ремастере Horizon Zero Dawn значительные визуальные улучшения по сравнению с оригинальной игрой

Несмотря на то, что это ремастер, о котором никто не просил, завтра выйдет Horizon Zero Dawn Remastered, и недавно игра была оценена специализированными СМИ, получив похвалу.
Франшиза Horizon всегда привлекала внимание своей графикой, начиная с первой игры, запущенной на PS4, и ее сиквела, запущенного на PS5. Теперь Horizon Zero Dawn Remastered снова стремится продемонстрировать мощь движка Decima.
Канал ElAnalistaDeBits на YouTube опубликовал подробное видео, сравнивающее Horizon Zero Dawn Remastered с оригинальной игрой, запущенной на PlayStation 4, и улучшения очевидны, показывая большую визуальную эволюцию, которую в какой-то момент можно было бы даже назвать графическим ремейком.
Horizon Zero Dawn Remastered была разработана Nixxes Software, и команда стремилась сделать игру визуально похожей на Horizon Forbidden West, и, как мы видим в видео, результат был достигнут.
Horizon Zero Dawn Remastered выйдет 31 октября на ПК и PS5.
Это не канал ElAnalistaDeBits . это канал Push Square.
у ElAnalistaDeBits ролики по 20 минут и дольше
охрененно, че... показывать при разном времени суток с разным освещением...
Несмотря на то, что это ремастер, о котором никто не просил
Ага сейчас прямо вижу как киноманы просят у Голливудских киноделов снимать то-то и то-то кино а известных музыкантов или писателей писать книги и музыку на заказ...действительно-ведь все так и работает-корпорации/киностудии/творческие личности контент по заказу делают...конкретно для горе-комментаторов на просторах интернета)))
А если серьезно-это детсад какой-то...корпорации делают то что считают необходимым(бизнес план проще говоря)-Хорайзон один из самых продаваемых экзов Сони за всю ее историю-логично блин что они сделают ее ремастер(как вполне возможно и Год оф вор 2018г тоже сварганят со временем)
п.с.ремастер кстати отличный судя по всему-изменения более чем очевидны.
Зато вони то сколько было, что разницы не будет. По факту это полуремейк по сути уже. Самые вонючие как всегда и самые токсики это бояры, переживают за сонибоев больше чем за себя.
больше всех ноют, но стоит игре выйти, так сразу просят ссылку на торрент)
если графон подтянули не грех снова пройти игру
Даже качать не буду, хватило оригинала, дрочильня уровня юбисофт разве что враги в виде роботов выглядят более интересно.
где то лучше, где то хуже
Дело не том, что кто-то просит ремастеры. (но самой игре уже скоро будет как бы 8 лет)
Дело в том, что скоро выходит новая PS5 PRO. И скоро праздники. Черная пятница. Рождество и Новый год и тд.
Еще выходит LEGO Horizon Adventures - будет удобно все три игры бандлом продавать на праздник. Плюс им нужно новый PSN пропихивать.
Просто так прикручивать его к старой версии казалось бы странным.
А так раз уже новая версия выходит, то оно там уже будет по умолчанию