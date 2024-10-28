В сеть слили обновленный вступительный ролик из ремастера Horizon: Zero Dawn

Уже через несколько дней состоится релиз обновленной версии Horizon: Zero Dawn с переработанными моделями, улучшенным освещением и другими улучшениями. Благодаря ранней предзагрузке игры на PS5 одному из игроков посчастливилось уже сейчас начать прохождение ремастера. Он поделился своими первыми впечатлениями от игры, а также опубликовал вступительный ролик, который был значительно улучшен по сравнению с оригинальной версией.
Обновленное интро из ремастера Horizon: Zero Dawn можно увидеть выше. В целом ролик повторяет оригинальный, за исключением того, что модели и освещение были полностью переработаны. Теперь визуально игра соответствует уровню графики и детализации второй части — Horizon: Forbidden West.
Что касается качества самого ремастера, автор ролика остался в целом доволен. Он понимает общее недовольство геймеров по поводу этого обновления, так как в переиздании с новой графикой не было особой необходимости. Хотя ремастер и улучшает картинку, он все еще не оправдывает себя полностью. Игрок отметил улучшенную детализацию и модели, а больше всего ему понравились плавные анимации, благодаря которым сражения в игре ощущаются приятнее. На этом впечатления об обновлении у него закончились, ведь, кроме визуала, в ремастере изменений не оказалось.
так пиарят этот средней паршивости прожектик как будто хит мажпланетарного масштаба… осталось назвать только Game of the century edition
Ну дык обновили чисто визуально, потому и повторяет сюжетом, действиями и диалогами оригинальный
первый прогретый гой купил и поделился впечатлениями
Тени в сделку не входили? Что за пластиковые куклы
Лучше б сравнительный ролик показали. Но зачем просто это может оттолкнуть чтоль?.. Ничего скоро увидим и сравнительные от сторонних.
Раст как из пластилина сделан) Кожа как у андроида. Ни морщинок, ни царапин, ни шрамов. И это чел из постапокалипсиса, где люди типа выживают😆 Неужели сложно было сделать реальную модель приближенную к сеттингу. Вот в Gears of war ещё на Xbox 360 у Маркуса на лице был большой шрам, у Падука вообще огромный ожог на половине лица и шее, у Джона Марстона тоже есть шрам. Видно, что эти парни повидали в жизни некоторое дерьмо. А тут личики как из салона красоты, ну ей Богу. Смех один.
Хорошая для PS2 графика ))
пластилиновый человечек или же кукла без души
А чего не в 144p ролик запустил? Мыльца не хватает
F1 24 на PS5 pro еще круче
Скриншоты из плеера PG не показатель, конечно.