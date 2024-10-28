В сеть слили обновленный вступительный ролик из ремастера Horizon: Zero Dawn

Уже через несколько дней состоится релиз обновленной версии Horizon: Zero Dawn с переработанными моделями, улучшенным освещением и другими улучшениями. Благодаря ранней предзагрузке игры на PS5 одному из игроков посчастливилось уже сейчас начать прохождение ремастера. Он поделился своими первыми впечатлениями от игры, а также опубликовал вступительный ролик, который был значительно улучшен по сравнению с оригинальной версией.

Обновленное интро из ремастера Horizon: Zero Dawn можно увидеть выше. В целом ролик повторяет оригинальный, за исключением того, что модели и освещение были полностью переработаны. Теперь визуально игра соответствует уровню графики и детализации второй части — Horizon: Forbidden West.

Что касается качества самого ремастера, автор ролика остался в целом доволен. Он понимает общее недовольство геймеров по поводу этого обновления, так как в переиздании с новой графикой не было особой необходимости. Хотя ремастер и улучшает картинку, он все еще не оправдывает себя полностью. Игрок отметил улучшенную детализацию и модели, а больше всего ему понравились плавные анимации, благодаря которым сражения в игре ощущаются приятнее. На этом впечатления об обновлении у него закончились, ведь, кроме визуала, в ремастере изменений не оказалось.