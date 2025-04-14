Карточный хоррор The Horror at Highrook выйдет в самом начале мая

Инди-разработчик Nullpointer Games объявил, что карточная ролевая игра The Horror at Highrook выйдет в Steam уже 1 мая. Анонс состоялся в рамках тематического мероприятия Lovecraftian Days.

Игрокам предстоит исследовать таинственное поместье Хайрук, где загадочно исчезла семья Акерон. По слухам, представители знатного рода заключили тёмные сделки с потусторонними силами, и теперь особняк кишит древними ужасами.

Игровой процесс сочетает элементы настольных игр и карточных механик. Команда из четырёх следователей — учёный Витали, механик Астор, головорез Аттикус и доктор Калигар — отправится на поиски ответов. У каждого персонажа свои умения, влияющие на сюжет, создание артефактов и взаимодействие с окружением.

Игра вдохновлена викторианским ужасом и произведениями Лавкрафта, По и Стокера. Уже доступна демо-версия с первой главой в Steam.