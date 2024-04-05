Кошмары ночной деревни в трейлере игры Harvest Hunt

Весной ожидается релиз хоррор игры Harvest Hunt от компании Villainous Games Studio. Это развлечение для одного геймера, который должен будет защищать деревню от всяческой жути.
Вы — Страж, единственный страж, противостоящий кошмарному существу, преследующему вашу деревню. Защитите жителей. Столкнитесь с ночными ужасами. Раскройте темные тайны деревни Луны-Новы. Harvest Hunt - леденящий кровь хоррор на выживание в стиле roguelike.
Новинка ожидается на РС 22 мая. Есть и трейлер, демонстрирующий 30 секунд крипоты.