Кошмары ночной деревни в трейлере игры Harvest Hunt

Однопользовательская игра в жанре хоррор-выживания, сочетающая в себе элементы рогалика. Каждая охотничья ночь обещает уникальное, пугающее приключение, требующее стратегического мышления, стальных нервов и инстинкта самосохранения.

Деревня Луна Нова проклята, и единственная надежда на спасение в руках назначенного Смотрителя. Обыскивая густые кукурузные поля в поисках ценной амброзии, вы пытаетесь найти избавление для себя и своих собратьев. Но конечно, вы не одиноки в своих поисках урожая. Где-то рядом бродит ужасный Пожиратель, поэтому прячьтесь в тени и молитесь о том, чтобы эта ночь не стала последней.

Стратегические решения и способность адаптироваться — вот ключи к выживанию. Карты могут даровать сверхъестественные таланты, удачу и модификаторы, влияющие как на окружение, так и на Пожирателя. Составляйте колоду исходя из своих сильных сторон и грядущих испытаний. Будьте бдительны, когда лунный свет падает на густые заросли кукурузы, ведь каждая ночь таит в себе новые ужасы.