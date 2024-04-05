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Harvest Hunt TBA
Ужасы, Стелс, Инди, От первого лица
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Кошмары ночной деревни в трейлере игры Harvest Hunt

Simple Jack
Новости

Весной ожидается релиз хоррор игры Harvest Hunt от компании Villainous Games Studio. Это развлечение для одного геймера, который должен будет защищать деревню от всяческой жути.

Вы — Страж, единственный страж, противостоящий кошмарному существу, преследующему вашу деревню. Защитите жителей. Столкнитесь с ночными ужасами. Раскройте темные тайны деревни Луны-Новы. Harvest Hunt - леденящий кровь хоррор на выживание в стиле roguelike.

Новинка ожидается на РС 22 мая. Есть и трейлер, демонстрирующий 30 секунд крипоты.

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