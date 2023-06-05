Состоялся анонс стелс-хоррора Horror Stories: Harvest Hunt ©

Надвигающаяся тень нависла над проклятой деревней Луна Нова. Сможете ли вы отразить надвигающиеся ужасы ночи или станете следующей жертвой бесконечной охоты? Студия Villainous Games с радостью представляет свой последний хоррор - Horror Stories: Harvest Hunt. Игроки смогут погрузиться в атмосферу стелс-ужасов на выживание с демоверсию, дебют которой состоится 19 июня на фестивале Steam Next Fest.

Horror Stories: Harvest Hunt - это однопользовательская стелс-хоррор на выживание, в котором сочетаются реиграбельность рогелитов и напряженность, присущая жанру ужасов. Войдите в роль надзирателя, которому поручено собрать драгоценную амброзию в зловещем нелинейном окружении, чтобы найти спасение. Надвигающийся кошмар Опустошителя таится на полях, поэтому стратегическое исполнение и ровное сердцебиение жизненно необходимы, если надзиратели надеются снова увидеть дневной свет.