Стелс-хоррор Horror Stories: Harvest Hunt появится в раннем доступе в конце июля ©

Horror Stories: Harvest Hunt, стелс-хоррор для одного игрока от студии Villainous Games Studio, выходит в раннем доступе Steam 26 июля. Станьте Стражем Луны Новы и сразитесь с тенями, нависшими над проклятой деревней.

Horror Stories: Harvest Hunt развивает хоррор в новом направлении, сочетая реиграбельность рогаликов с напряжением, характерным для всего жанра. Вступите в роль назначенного Стража, которому поручено собирать драгоценную амброзию в зловещей, нелинейной среде, чтобы искать спасения. Стражи не одиноки в своих поисках: Пожиратель бродит по полям в поисках следующей жертвы. Стражи должны сделать глубокий вдох и успокоить сердцебиение, если они надеются увидеть рассвет.

Охота постоянно меняется, поэтому при столкновении с Пожирателем очень важно принимать стратегические решения и приспосабливаться. Перед каждой ночью сбора урожая Стражи должны решить, сколько здоровья они готовы пожертвовать, чтобы получить выгодные инструменты, найденные на сельскохозяйственных угодьях Луна-Нова. Карты разыгрываются, чтобы определить судьбу Стражей перед каждой ночью. Карты могут давать особые способности, немного желанной удачи и модификаторы, влияющие как на окружающую среду, так и на Пожирателя.

От пугающих звуковых пейзажей до мрачного окружения, Horror Stories: Harvest Hunt обладает жуткой атмосферой, которую могут принять Стражи. Окунитесь в ужас плотной, нарисованной от руки среды под леденящую душу музыку от композитора Джеффа Бродбента (Resident Evil, Assassin’s Creed). Заблудиться во тьме, не подозревая, что таится в тенях, готовясь нанести удар.

Ищите спасение, когда Horror Stories: Harvest Hunt появится в раннем доступе Steam 26 июля. На протяжении всего периода раннего доступа Villainous Games Studio стремится вовлечь игроков в совместный процесс разработки и создать теплое, полное энтузиазма сообщество, которое все разделяют любовь к ужасам.