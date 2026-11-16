Horu обещает космические сражения с сотнями тысяч юнитов - инди-разработчик вдохновляется Star Wars: Empire at War

Независимый разработчик под псевдонимом GlassBeaver представил Horu — масштабную научно-фантастическую стратегию в реальном времени, вдохновлённую Star Wars: Empire at War и серией Total War. Игра позволит создать собственную межзвёздную империю, управлять огромными флотами и вести наземные сражения с участием сотен тысяч юнитов.

Главная особенность Horu — возможность одновременно проводить бои в разных точках одной солнечной системы. Игроки смогут прорываться через вражеские космические флоты, чтобы высадить десант на планету, пока сражение на орбите продолжается. Разработчик также обещает полностью динамичные битвы без разделения на отдельные фазы.

Управлять таким количеством войск поможет система зон десантирования. Достаточно выбрать участок планеты и задать последовательность приказов, после чего армия самостоятельно выполнит поставленные задачи. Среди других механик заявлены колонизация и развитие миров, шпионские сети, разведывательные операции, исследовательское дерево и полноценная экономическая модель.

Не обойдётся и без необычных возможностей. В Horu появится космическая магия, позволяющая применять разрушительные заклинания прямо во время сражений. Кроме того, игроки смогут формировать абордажные отряды, захватывать вражеские корабли и пополнять ими собственный флот.

Проект разрабатывается на собственном движке, созданном GlassBeaver. Работа над игрой продолжается уже несколько лет, а теперь автор запустил кампанию на Kickstarter, чтобы собрать 16 685 фунтов стерлингов на дополнительные ресурсы, звуковое оформление и музыку. Сбор средств уже преодолел половину пути к цели.

Точной даты выхода пока нет, но разработчик рассчитывает выпустить Horu в конце 2027 года. Учитывая заявленный масштаб, проект может заинтересовать поклонников космических стратегий, хотя многие обещанные механики ещё предстоит оценить на практике.