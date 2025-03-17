EA сняла с продажи в Steam несколько старых игр от Codemasters

14 марта пользователи заметили, что несколько игр Codemasters и Electronic Arts исчезли из Steam. По запросу издателя были сняты с продажи такие проекты, как Operation Flashpoint: Dragon Rising, Toybox Turbos, Rise of the Argonauts, Maelstrom, Damnation и Hospital Tycoon.

Причины удаления не раскрываются, а EA и Codemasters пока не комментировали ситуацию. Напомним, что с 2021 года Codemasters принадлежит Electronic Arts, и её игры распространялись через этого издателя.

Ранее снятые с продажи проекты часто возвращались в GOG, где классика адаптируется под современные системы. Упомянутые игры уже есть в Dreamlist, где пользователи голосуют за их возвращение.