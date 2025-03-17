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Hospital Tycoon 06.06.2007
Стратегия, Менеджер
8.2 56 оценок

EA сняла с продажи в Steam несколько старых игр от Codemasters

butcher69 butcher69

14 марта пользователи заметили, что несколько игр Codemasters и Electronic Arts исчезли из Steam. По запросу издателя были сняты с продажи такие проекты, как Operation Flashpoint: Dragon Rising, Toybox Turbos, Rise of the Argonauts, Maelstrom, Damnation и Hospital Tycoon.

Причины удаления не раскрываются, а EA и Codemasters пока не комментировали ситуацию. Напомним, что с 2021 года Codemasters принадлежит Electronic Arts, и её игры распространялись через этого издателя.

Ранее снятые с продажи проекты часто возвращались в GOG, где классика адаптируется под современные системы. Упомянутые игры уже есть в Dreamlist, где пользователи голосуют за их возвращение.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
vzglydizugla

Если не хотят продавать, то отдавали бы бесплатно. Игры не должны теряться во времени, даже самые паршивые. Это все таки искусство.

пс, да и конкорд не должен исчезнуть, как минимум это напоминание как не нужно делать, дабы и через десятки лет люди\компании учились на ошибках.

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Cmok

Блин так и не сыграл дрангон райзинг в коопе

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