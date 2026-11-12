Состоялся релиз VR-шутера о хот-догах в мегаструктуре Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades 2

Разработчики выпустили Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades 2 — VR-шутер о разумном хот-доге. Игра предлагает арсенал оружия, бесконечную процедурно сгенерированную мегаструктуру, сбор добычи и спасение сосисок-сородичей.

Игрокам предстоит пробиваться через опасные локации, находить снаряжение и осваивать разные стволы в виртуальной реальности. Также доступны тир для спокойной стрельбы, испытания, ежедневные забеги и таблицы лидеров.

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades 2 уже доступна на Meta Quest 3 и Meta Quest 3S. Версия для SteamVR появится позже.