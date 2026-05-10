VR-шутер H3VR спустя десять лет получит продолжение с элементами extraction-шутера

Разработчики Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades неожиданно представили полноценное продолжение своего VR-шутера. Игра получила простое название H3VR2 и станет не только развитием знакомой песочницы с реалистичным оружием, но и добавит режим с механиками extraction-шутера.

Оригинальная Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades вышла ещё в 2016 году и за это время превратилась в одну из самых популярных VR-игр в Steam. Проект до сих пор находится в раннем доступе, регулярно получает обновления и имеет крайне высокий рейтинг среди игроков.

Авторы рассказали, что в H3VR2 появится огромная процедурно генерируемая локация под названием The Facility. Игрокам предстоит исследовать комплекс, сражаться с противниками, собирать добычу и эвакуироваться с ценным снаряжением обратно на базу. Именно эта система станет главным новым элементом продолжения.

При этом разработчики подчёркивают, что игра не превратится полностью в extraction-шутер. Основной упор всё так же останется на детально проработанном оружии, VR-механиках и фирменном хаосе с “живыми” сосисками-противниками, за который серию полюбили фанаты.

Студия также сообщила, что активно сотрудничает с Meta для выпуска проекта на Quest 3. По словам авторов, поддержка со стороны компании помогла значительно ускорить разработку.

Точной даты выхода у H3VR2 пока нет, однако игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.