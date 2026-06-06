Анонсирована гоночная аркада Hot Wheels Infinite Rush от студии Milestone

Итальянская студия Milestone представила новую гоночную аркаду Hot Wheels Infinite Rush, страница которой уже появилась в сервисе Steam. Релиз проекта запланирован на 24 сентября 2026 года.

В новой игре пользователям предстоит исследовать 4 уникальных острова, каждый из которых предлагает свои испытания и финального босса, именуемого Rush Master. Победы над этими чемпионами позволят расширить собственный автопарк и забрать уникальные транспортные средства. Игровой процесс построен вокруг свободного перемещения по открытым локациям, разрушения препятствий и поиска секретов.

Автопарк игры включает более 150 моделей машин, разделенных на 4 класса. Игроки смогут управлять универсальными машинами класса Versatiles, тяжелыми внедорожниками Titans, маневренными дрифтерами Drifters и скоростными болидами Speeders. Каждое транспортное средство поддается внешней кастомизации, включая замену колес и других элементов дизайна.

Среди ключевых особенностей проекта выделяется обновленный редактор трасс Track Builder. Данный инструмент позволяет создавать гоночные треки непосредственно посреди игрового мира, закрепляя детали на земле, прокладывая маршруты через здания или выстраивая масштабные эстакады между городскими небоскребами.

Разработчики обещают несколько игровых режимов, среди которых одиночная кампания, локальный мультиплеер в режиме разделенного экрана для 4 игроков, а также сетевые соревнования с поддержкой кроссплея. При этом в описании проекта указано, что кроссплатформенная игра не будет поддерживаться на консоли Nintendo Switch 2.

Для работы сетевых функций потребуется регистрация в системе Epic Online Services, а защита от нечестной игры будет обеспечиваться программой Easy Anti-Cheat. Согласно информации со страницы в Steam, проект не получит поддержку русского языка на старте продаж.

Разработчики также опубликовали системные требования игры. Для запуска гонки на минимальных настройках потребуется операционная система Windows 11, процессор уровня Core i5-9600K или Ryzen 5 2600X, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта GeForce GTX 1660 или Radeon RX 580. Для комфортной игры на высоких настройках создатели рекомендуют использовать процессор Core i5-14600K или Ryzen 5 9600X, а также видеокарту уровня GeForce RTX 4060 или Radeon RX 7600XT. Для установки игры на накопителе потребуется освободить 30 ГБ свободного места.