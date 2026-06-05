Детали Hot Wheels: Infinite Rush утекли до анонса - аркадная гонка готовится к показу на Summer Game Fest

Новая игра по мотивам Hot Wheels, судя по всему, не дождалась официальной презентации и заранее «утекла» в сеть. Информация появилась за несколько часов до Summer Game Fest 2026, что, честно говоря, уже стало почти традицией для крупных игровых анонсов — сюрпризы всё чаще живут недолго.

По данным инсайдера, известного как billbil-kun (сайт Dealabs), проект может получить название Hot Wheels: Infinite Rush. Разработкой, предположительно, снова занимается итальянская студия Milestone — та самая команда, которая уже работала над Hot Wheels Unleashed и Unleashed 2: Turbocharged. Это выглядит как логичное продолжение серии, а не попытка радикального перезапуска.

Судя по утечкам, нас ждёт классическая аркадная гонка: яркая, зрелищная и намеренно далёкая от реализма — что, в случае Hot Wheels, скорее плюс, чем недостаток. Важно, что при этом разработчики якобы делают упор на «надёжное управление», а значит ставка идёт не только на эффектные трюки, но и на комфорт игры.

Также в утечке упоминается возможная дата выхода — 24 сентября. И здесь начинается уже знакомая проблема индустрии: сентябрь всё сильнее перегружается релизами. На фоне разговоров о попытках студий избегать окон рядом с крупными релизами вроде GTA 6, получается обратный эффект — плотный календарь, где играм буквально приходится конкурировать за внимание игроков.

Инсайдер также сообщает о цене в 49,99 долларов и релизе на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Более того, в сети якобы уже появился трейлер, но он был быстро удалён до официального показа.

Если утечка подтвердится, Hot Wheels: Infinite Rush может стать типичным, но крепким представителем аркадных гонок — без претензий на реализм, зато с акцентом на скорость и зрелищность. Теперь остаётся дождаться официального анонса на Summer Game Fest и понять, насколько слив оказался точным.