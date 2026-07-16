Hot Wheels Infinite Rush показала открытый мир: четыре острова обещают разные стили гонок и массу секретов

Milestone представила новый трейлер Hot Wheels Infinite Rush, впервые подробно показав устройство открытого мира будущей аркадной гонки. В ролике разработчики продемонстрировали четыре крупных острова, между которыми игроки смогут свободно перемещаться, исследуя разнообразные локации и участвуя в испытаниях.

Каждая зона получила собственный стиль и атмосферу. Так, Drifty Temples предлагает живописные леса и пагоды, а Tentacle Bay выделяется необычным окружением с гигантским кальмаром. Не обошлось и без Wheelswood, где внимательные игроки уже заметили знакомую гигантскую гориллу. Помимо фирменных трасс Hot Wheels, трейлер показывает полноценные городские улицы и разрушаемое окружение, что должно сделать заезды более зрелищными.

Отдельно разработчики напомнили об эксклюзивном острове в стиле Ferrari. Он станет доступен владельцам Ultimate Edition или дополнения Ferrari Expansion Pack.

Судя по новому ролику, Milestone делает ставку не только на скоростные гонки, но и на исследование большого мира с множеством маршрутов и активностей. Hot Wheels Infinite Rush выйдет 24 сентября, предложив поклонникам серии самую масштабную карту в истории франшизы.