Hot Wheels: Infinite Rush покажет способы пополнить гараж - новые машины можно получать за победы и исследование мира

Hot Wheels: Infinite Rush получила новый трейлер, посвящённый коллекционированию автомобилей. Аркадная гоночная игра выйдет 10 сентября на ПК и консолях, а одним из важных занятий помимо самих гонок станет расширение собственного гаража.

Новые машины можно будет получать непосредственно за победы на трассах. При этом автомобили отличаются своими особенностями и могут лучше подходить для разных испытаний, поскольку трассы предлагают разнообразные препятствия.

Особое место в коллекции займут «Смельчаки» — элитные гонщики, которых можно встретить в разных регионах. У каждого из них есть уникальная машина, и победа в гонке позволит забрать её себе.

Пополнять гараж можно и благодаря автосалонам, разбросанным по игровому миру. Для самых внимательных игроков разработчики подготовили секретный автосалон с эксклюзивными автомобилями.

Релиз Hot Wheels: Infinite Rush состоится уже 10 сентября на ПК и консолях. До выхода игры остаётся всего неделя, поэтому охота за редкими машинами начнётся совсем скоро.