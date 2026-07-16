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Hot Wheels Infinite Rush 10.09.2026
Экшен, Аркада, Гонки, Автомобили, От третьего лица, Кооператив
7.3 10 оценок

Hot Wheels Infinite Rush выйдет на две недели раньше - 10 сентября

monk70 monk70

Milestone и Mattel подтвердили, что Hot Wheels Infinite Rush выйдет 10 сентября 2026 года, а игроки, купившие ранний доступ, получат доступ к игре с 7 сентября. Одновременно с объявлением даты релиза разработчики также представили новый геймплейный трейлер, демонстрирующий структуру открытого мира игры, различные виды деятельности и более 150 игровых автомобилей.

Hot Wheels Infinite Rush показала открытый мир: четыре острова обещают разные стили гонок и массу секретов

Впервые представленная на Summer Game Fest 2026, Hot Wheels Infinite Rush выводит формулу Hot Wheels на новый уровень, сочетая аркадные гонки со свободным исследованием четырёх взаимосвязанных островов, что является глотком свежего воздуха по сравнению с серией Unleashed, ориентированной на кольцевые гонки.

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