Hot Wheels Infinite Rush выйдет на две недели раньше - 10 сентября

Milestone и Mattel подтвердили, что Hot Wheels Infinite Rush выйдет 10 сентября 2026 года, а игроки, купившие ранний доступ, получат доступ к игре с 7 сентября. Одновременно с объявлением даты релиза разработчики также представили новый геймплейный трейлер, демонстрирующий структуру открытого мира игры, различные виды деятельности и более 150 игровых автомобилей.

Впервые представленная на Summer Game Fest 2026, Hot Wheels Infinite Rush выводит формулу Hot Wheels на новый уровень, сочетая аркадные гонки со свободным исследованием четырёх взаимосвязанных островов, что является глотком свежего воздуха по сравнению с серией Unleashed, ориентированной на кольцевые гонки.