Hot Wheels Let's Race: Ultimate Speed ворвется на ПК и консоли уже этой осенью

GameMill Entertainment представила Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed — аркадную гонку по мотивам популярного мультсериала Netflix. Игрокам предложат выбрать одного из шести героев — Купа, Спарка, Маку, Брайтс, Аксла или Круза — и сесть за руль легендарных машин серии, включая GT-Scorcher, Super Twin Mill, Roger Dodger и Duck N’ Roll, каждая из которых обладает уникальными характеристиками.

В игре будет 12 трасс и пять режимов, среди которых — редактор уровней для создания собственных заездов. Онлайн-гонок не предусмотрено, но можно будет устроить локальные соревнования до четырёх игроков.

Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed выйдет 24 октября 2025 года на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.