Hot Wheels Unleashed - новая игра в бесплатной раздаче Epic Games Store

Как сообщил известный и надёжный инсайдер billbil-kun, Hot Wheels Unleashed — десятая таинственная игра в бесплатной праздничной раздаче Epic Games Store в конце 2024 года. Игру можно получить всего лишь в течение 24 часов – с 27 декабря 19:00 МСК до 28 декабря 19:00 МСК. Добавив игру в свою библиотеку EGS, она останется у вас навсегда.

В Hot Wheels Unleashed мы принимаем участие в безумных гонках автомобилей. Доступные модели включают быстрые и маневренные суперкары, маслкары, тяжелые и довольно медленные внедорожники и другие транспортные средства. Соревнование проходит на различных трассах, извилистых не только по горизонтали, но и по вертикали, которые полны всевозможных трамплинов, петель и ускорителей.