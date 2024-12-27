Hot Wheels Unleashed - новая игра в бесплатной раздаче Epic Games Store

Как сообщил известный и надёжный инсайдер billbil-kun, Hot Wheels Unleashed — десятая таинственная игра в бесплатной праздничной раздаче Epic Games Store в конце 2024 года. Игру можно получить всего лишь в течение 24 часов – с 27 декабря 19:00 МСК до 28 декабря 19:00 МСК. Добавив игру в свою библиотеку EGS, она останется у вас навсегда.
В Hot Wheels Unleashed мы принимаем участие в безумных гонках автомобилей. Доступные модели включают быстрые и маневренные суперкары, маслкары, тяжелые и довольно медленные внедорожники и другие транспортные средства. Соревнование проходит на различных трассах, извилистых не только по горизонтали, но и по вертикали, которые полны всевозможных трамплинов, петель и ускорителей.
не могу забрать, ошибка(
Тоже самое
У нас игру можно… скачать с рутрекера.
Ну, да.
Только с мультиплеером можно попрощаться. Если тебе конечно-же на него не всё-равно!
У меня теперь это с форзой ассоциируется
В дополнениях машинки можно ещё забрать.
Походу сервера легли, даже я не могу взять)
Есть в стиме ладно можно взять просто пусть будет, жалко что обычная версия.
Только увы не в России // Роман Юнусов
и в РБ
Классика своего жанра.
Уже как 1001 и одна ночь не доступна, в вашем регионе.