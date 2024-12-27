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Hot Wheels Unleashed 30.09.2021
Аркада, Мультиплеер, Гонки, Автомобили
6.6 73 оценки

Hot Wheels Unleashed - новая игра в бесплатной раздаче Epic Games Store

monk70
Новости

Как сообщил известный и надёжный инсайдер billbil-kun, Hot Wheels Unleashed — десятая таинственная игра в бесплатной праздничной раздаче Epic Games Store в конце 2024 года. Игру можно получить всего лишь в течение 24 часов – с 27 декабря 19:00 МСК до 28 декабря 19:00 МСК. Добавив игру в свою библиотеку EGS, она останется у вас навсегда.

В Hot Wheels Unleashed мы принимаем участие в безумных гонках автомобилей. Доступные модели включают быстрые и маневренные суперкары, маслкары, тяжелые и довольно медленные внедорожники и другие транспортные средства. Соревнование проходит на различных трассах, извилистых не только по горизонтали, но и по вертикали, которые полны всевозможных трамплинов, петель и ускорителей.

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
dikiydan

не могу забрать, ошибка(

2
EvgeniiV

Тоже самое

0
GraF68ru

У нас игру можно… скачать с рутрекера.

0
OneCatPlaton

Ну, да.
Только с мультиплеером можно попрощаться. Если тебе конечно-же на него не всё-равно!

0
Unicorling

У меня теперь это с форзой ассоциируется

0
Traha_Global

В дополнениях машинки можно ещё забрать.

0
JustA_NiceGuy

Походу сервера легли, даже я не могу взять)

0
kotasha

Есть в стиме ладно можно взять просто пусть будет, жалко что обычная версия.

-2
Пользователь ВКонтакте

Только увы не в России // Роман Юнусов

-3
maccleanrxe

и в РБ

-3
OneCatPlaton

Классика своего жанра.

-5
kotasha

Уже как 1001 и одна ночь не доступна, в вашем регионе.

-1