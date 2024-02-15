Для Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged вышел набор "Сделано в Италии" с итальянскими автомобилями и локацией

Сегодня для Hot Wheels Unleashed 2 — Turbocharged выпущено новое дополнение «Сделано в Италии», включающее множество нового контента с нотками ностальгии, идеально подходящего как для новичков, так и для опытных игроков. В пакет входят четыре самых знаковых итальянских автомобиля и совершенно новый сеттинг, который проведет игроков по переулкам небольшой итальянской прибрежной деревни. Теперь он доступен на всех основных игровых платформах.
Любители спорта наконец смогут испытать острые ощущения от гонок за рулем спидстеров итальянского производства, таких как Alfa Romeo 155 V6 TI и Lancia 037, а любители романтики влюбятся в легендарный Fiat 500D Modificado и исторический Vespa 90 SS Super Sprint (1966). Совершенно новая итальянская деревня, кружащаяся среди черепицы, кирпича и камня, является идеальным местом для того, чтобы насладиться гонками, наполненными адреналином, и одновременно открыть для себя скрытые уголки чудесного городка на итальянском побережье с его ресторанами, магазинами и церковной колокольней.