Геймплейный трейлер аркадной гонки Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

Первая часть Hot Wheels Unleashed была хорошим проектом, поэтому многие с нетерпением ждут выхода Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged больше, чем любого другого гоночного приключения в этом году.
Итальянская компания Milestone прикладывает максимум усилий, чтобы сделать продолжение своего предыдущего хита еще более впечатляющим, улучшенным, визуально привлекательным и захватывающим. Геймплейный трейлер, который можно увидеть ниже, демонстрирует все возможности, доступные в игре, и, насколько можно судить, разработчики предпочли эволюцию, а не революцию.
Это хорошая новость, поскольку в Hot Wheels Unleashed уже было много качественного контента, и небольшие улучшения должны устроить как старых фанатов, так и новичков.
Hot Wheels Unleashed 2 — Turbocharged выйдет на ПК, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox 19 октября 2023 года.