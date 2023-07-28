Hot Wheels Unleashed 2 получит машины из Форсажа

Сегодня Milestone, ведущий мировой разработчик гоночных игр, и Mattel, Inc. объявили о сотрудничестве с Universal Games и Digital Platforms для включения контента, вдохновленного одним самых популярных мировых кинофраншиз «Форсаж» в игре Hot Wheels Unleashed 2 — Turbocharged.
Игроки смогут насладиться неудержимым Dodge Charger SRT Hellcat Widebody, одним из культовых автомобилей саги «Форсаж». Другие автомобили из франшизы будут добавлены после запуска в качестве загружаемого контента.
Помимо ускорения и дрифта, Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged дает игрокам возможность прыгать и делать двойной прыжок, новую механику, которую можно использовать, чтобы перехитрить соперников или увернуться от препятствий в ограниченном пространстве, тогда как Боковой рывок — идеальный инструмент, чтобы выкинуть противников с трассы или использовать их в качестве батутов. Все это станет возможным при изучении пяти совершенно новых сред, представленных в игре: аркадная комната, напоминающая об эпохе игр с монетоприемником, жилой задний двор, превращенный в гоночную арену, поле для мини-гольфа, расположенное на Диком Западе, Музей динозавров и закусочная на АЗС в стиле ретро.
Hot Wheels Unleashed 2 — Turbocharged доступна для предварительного заказа на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam и Epic Games Store.