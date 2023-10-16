Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged получила высокие оценки от критиков

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged получила высокие оценки от международной прессы. Cредняя оценка на OpenCritic составляет 79 баллов на основе 19 рецензий и 72% журналистов рекомендуют игру к прохождению.
В обзорах Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged рассказывают о различных нововведениях, появившихся в этом продолжении, — от режимов до автомобилей, от дополнительных маневров до переработанной кампании.
После огромного успеха оригинальной Hot Wheels Unleashed, разошедшуюся двухмиллионным тиражом, Milestone оказалась в сложном положении, когда необходимо было закрепить франшизу эпизодом, способным при необходимости улучшить впечатления от игры и по мнению некоторых журналистов, итальянской команде и в этот раз удалось добиться результата, максимально используя официальную лицензию Hot Wheels и ее глубокое значение в глазах детей всех возрастов.