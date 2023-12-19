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Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged 19.10.2023
Экшен, Гонки, Автомобили
6.2 25 оценок

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged получит набор AcceleRacers с машинами из мультфильма Форсаж: Жажда скорости

monk70
Новости

Milestone и Mattel, Inc. объявили сегодня о новом пакета расширения AcceleRacers для Hot Wheels Unleashed 2 — Turbocharged. Доступный с 21 декабря 2023 года, он будет включать в себя четыре новых автомобиля, совершенно новую локацию и два набора кастомизации.

Игрокам предстоит освоить четыре самых знаковых автомобиля из мультсериала AcceleRacers: маневренный Chicane Кармы Эйсса, мощный Rat-ified, которым управляет Митчелл Маклург из Metal Maniacs, современный суперкар Spine Buster от Марка Уайлда и стильный Vert's. Акселедром, новое место, которое вам предстоит открыть, станет идеальным местом для того, чтобы дать газу вновь прибывшим. Игроки будут мчаться по большой многоуровневой пещере, высеченной в скале, а Колесо Силы освещает всю подземную базу. Наконец, два набора кастомизации будут включать значки профилей, фоны карточек и теги.

Пакет расширения AcceleRacers включен в Hot Wheels Unleashed 2 — Turbocharged Deluxe Edition и Legendary Edition, а также в Season Pass Vol. 1 или можно приобрести отдельно с 21 декабря.

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