Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged получит набор AcceleRacers с машинами из мультфильма Форсаж: Жажда скорости

Продолжение гоночной игры Hot Wheels Unleashed.

В Turbocharged вы можете выбрать из более чем 130 разных транспортных средств, включая не только оригинальные модели Hot Wheels, но и монстр-траки и мототехнику. Каждое из них имеет свои особенности и характеристики, которые можно улучшать с помощью специальной системы навыков. Так вы сможете адаптировать свой стиль вождения под любую ситуацию на трассе.

Гонки проходят в пяти новых местах, от пригородного дома до мини-гольфа в стиле Дикого Запада. Каждая локация имеет свои особенности и секреты, которые вы можете открывать по ходу игры. Также вас ждут новые типы поверхностей, такие как трава, песок и другие препятствия, которые влияют на поведение машины. Не забывайте об этом, когда выбираете свой транспорт.

Теперь вы можете не только дрифтовать и использовать ускорение, но и делать боковые рывки и одинарные или двойные прыжки. Это позволит вам обгонять соперников, отталкивать их с трассы или избегать препятствий. А ещё вы можете находить новые скрытые пути и короткие маршруты.