Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged получит набор AcceleRacers с машинами из мультфильма Форсаж: Жажда скорости

Milestone и Mattel, Inc. объявили сегодня о новом пакета расширения AcceleRacers для Hot Wheels Unleashed 2 — Turbocharged. Доступный с 21 декабря 2023 года, он будет включать в себя четыре новых автомобиля, совершенно новую локацию и два набора кастомизации.
Игрокам предстоит освоить четыре самых знаковых автомобиля из мультсериала AcceleRacers: маневренный Chicane Кармы Эйсса, мощный Rat-ified, которым управляет Митчелл Маклург из Metal Maniacs, современный суперкар Spine Buster от Марка Уайлда и стильный Vert's. Акселедром, новое место, которое вам предстоит открыть, станет идеальным местом для того, чтобы дать газу вновь прибывшим. Игроки будут мчаться по большой многоуровневой пещере, высеченной в скале, а Колесо Силы освещает всю подземную базу. Наконец, два набора кастомизации будут включать значки профилей, фоны карточек и теги.
Пакет расширения AcceleRacers включен в Hot Wheels Unleashed 2 — Turbocharged Deluxe Edition и Legendary Edition, а также в Season Pass Vol. 1 или можно приобрести отдельно с 21 декабря.