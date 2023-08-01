Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged раскрывает детали окружения и многое другое

Разработчик и издатель Milestone опубликовал новую информацию о Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged. В этом обновлении рассказывается больше об окружающей среде и ландшафте, от процесса разработки до игровых эффектов.
Большая часть сегодняшнего нового блога посвящена художественной разработке различных сред и ландшафтов, а также тому, как разработчики сосредоточились на «веселье, ностальгии и развлечениях».
В то время как закулисная информация может быть интересна для давних фанатов, самым большим открытием было то, как окружающая среда и местность повлияют на творения игроков.
Получается, что «территории — это не части, которые можно добавлять или удалять как угодно». Это означает, что игрокам придется работать с внутренними особенностями местности, когда они строят свои собственные трассы. Игроки могут подойти к этому творчески, выбрав, где они будут строить свои треки, и используя инструменты редактора треков, такие как модули. Например, игроки потенциально могут покрывать траву при строительстве на заднем дворе.
Тем не менее, творения игроков не обязательно являются центральной особенностью игры Hot Wheels, в которой есть множество собственных интеллектуальных проектов, таких как недавно представленный трейлер машин из Форсажа.
Hot Wheels Unleashed 2 — Turbocharged выйдет на ПК, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox 19 октября 2023 года.