Новый трейлер Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged демонстрирует новые режимы

Milestone и Mattel выпустили новый трейлер Hot Wheels Unleashed 2, демонстрирующий новые игровые режимы и однопользовательскую кампанию. Продолжение широко оцененной Hot Wheels Unleashed будет доступно 19 октября 2023 года для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam и магазин Epic Games Store.
В Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged веселье проявляется во многих формах. Будь то насыщенные событиями моменты, испытания, проверяющие стратегию и навыки вождения, или беспощадные сражения, в игре будет представлено множество режимов, которые позволят игрокам испытать новые высоты аркадного веселья.
Помимо любимых фанатами режимов из первой части, пять совершенно новых игровых режимов расширят и разнообразят гоночный опыт. В новом режиме «Устранение» игрокам придется полагаться на свои инстинкты выживания. Каждые несколько секунд самые медленные автомобили будут исключаться из гонки, побуждая игроков водить машину осознанно, учитывая свое положение, риски и время, когда нужно стремиться к лучшему положению. Любителям дрифта, с другой стороны, понравится слышать визг своих шин в режиме Drift Master, где игрокам придется сохранять точность и стиль, чтобы набирать очки и доминировать в соревнованиях по дрифту. Здесь скорость будет играть второстепенную роль, отдавая предпочтение более маневренным автомобилям, поскольку умелое регулирование газа и противодействие рулевому управлению станут истинными ключами к победе.