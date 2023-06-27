Новый трейлер Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged знакомит с игровыми механиками ©

Milestone и Mattel, Inc. представили новый трейлер игры Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, в котором представлены новые игровые механики, местности, типы и категории транспортных средств, а продолжение игры откроет новые захватывающие возможности для всех гонщиков Hot Wheels.

В Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged наличие быстрой машины не будет единственным ключом к успеху, поскольку игровой процесс был революционизирован с введением двух новых приемов, которые добавляют дополнительный уровень глубины соревнованиям. С помощью силы буста игроки смогут в любой момент совершить прыжок или двойной прыжок. Это новое действие служит идеальным инструментом для обгона соперников или перемещения по узким пространствам, избегая препятствий. Эти новые движения позволят игрокам не только улучшить свои гоночные навыки, но и открыть новые короткие пути или получить доступ к ранее недоступным участкам трассы.

Между тем, совершенно новый Lateral Dash позволяет игрокам быстро смещаться влево или вправо, сталкиваясь с противниками по обе стороны от своего автомобиля. Используя этот маневр, игроки могут стратегически вытеснять соперников за пределы трассы или использовать их для отскока в пределах оранжевого пластикового трека. Эти новые способности в сочетании с механиками boost и drift, которые игроки знают и любят по Hot Wheels Unleashed, открывают множество возможностей и значительно расширяют возможности игроков принимать стратегические решения и интерпретировать каждую гонку и трассу по своему усмотрению.

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged будет доступна 19 октября на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC через Steam и Epic Games Store.