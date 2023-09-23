Представлен план обновления контента Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

Milestone и Mattel, Inc. представили план контента для Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged после запуска. . Гонщики могут рассчитывать на дрифт, ускорение и прыжки по совершенно новым потрясающим трассам с более чем 45 дополнительными транспортными средствами, которые дополнят контент первого дня, предлагая еще больше захватывающих действий и гарантируя непрерывное удовольствие после официального релиза 19 октября.
Два специальных издания Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, Deluxe Edition и Legendary Edition уже доступны для предварительного заказа. Эти версии включают в себя два сезонных абонемента, которые откроют набор премиальных DLC, а также четыре пакета расширения, каждый из которых предоставляет доступ к одной дополнительной локации, четырем транспортным средствам и набору настроек профиля игрока. Бесплатные обновления контента также будут выпускаться периодически, предоставляя игрокам еще больше контента для изучения.
Season Pass Vol.1 будет включать 25 транспортных средств и два окружения, тогда как Vol.2 будет включать 24 транспортных средства и еще два окружения.
Все начинается в октябре 2023 года, в месяц выхода игры, с Unleashed Edition Twin Mill и набора Acceleracers All-Star Pack, содержание которого еще предстоит подтвердить. Он завершится в июне 2024 года набором автомобилей Mercedes-Benz.
Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged будет доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam и Epic Games Store 19 октября 2023 года.