Превью Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged показывает новый геймплей аркадной гонки ©

Во второй половине года Hot Wheels Unleashed 2 пополнит ряды стремительно развивающихся игр. Последние кадры, демонстрирующие стремительный игровой процесс, заставят любителей маленьких машинок с еще большим нетерпением ждать предстоящего релиза.

В Hot Wheels Unleashed 2 будут представлены новые механики, окружение с разнообразными поверхностями, а также новые типы и категории автомобилей. Разработанная Milestone, игра вновь предложит динамичное соревнование, в котором участники будут управлять маленькими, маневренными машинками. В ходе борьбы мы будем использовать ряд улучшений и способностей, чтобы получить необходимое преимущество над соперниками.

Несколько западных изданий выпустили геймплейные ролики, чтобы показать, как новые способности повлияют на игру: тактическое уклонение и прыжок будут использоваться для поражения соперников, когда мы будем испытывать продолжение хорошо принятых гонок. Помимо режима для двух игроков, разработчики планируют ряд специально созданных мероприятий и событий, чтобы поднять "мастерство водителя до предела", сюжетную кампанию и режим редактора трасс и автомобилей.

Hot Wheels Unleashed 2 дебютирует в очень горячую дату 19 октября и столкнется, среди прочих игр, с Forza Motorsport (10.10), Assassin's Creed Mirage (12.10), Lords of the Fallen (13.10), Alan Wake 2 (17.10), Marvel's Spider-Man 2 (20.10), Super Mario Bros. Wonder (20.10), Cities: Skylines II (24.10), Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 (24.10) или Alone in the Dark (25.10). Тем не менее, похоже, что Milestone и Mattel верят в потенциал своей игры.