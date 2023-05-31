Состоялся анонс гоночной аркады Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged ©

Инсайдер billbil-kun опять оказался прав: Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged уже официально на горизонте. В анонсе от Mattel и разработчика Milestone были представлены подробности новой игры, а также кинематографический трейлер и дата выхода для консолей и ПК - 19 октября 2023 года.

Milestone заявила, что Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged будет включать "большее разнообразие автомобилей и окружения", в том числе - если верить трейлеру - езду по бездорожью (или, в данном случае, по бездорожью) по пересеченной местности. Они также добавили две новые игровые механики: "рывок", который можно использовать, чтобы увернуться от приближающихся объектов или столкнуть противников с дороги, и "прыжок", который поможет "обнаружить скрытые короткие пути" и "открыть новые участки трассы". Мотоциклы и квадроциклы также дебютируют в стартовом списке из 130 машин, хотя пока неясно, будет ли управление ими отличаться от более традиционных четырехколесных вариантов.

В Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged также вернется инструмент Track Editor из первой игры, с помощью которого игроки могут создавать оригинальные гоночные трассы с нуля. По словам Milestone, на этот раз будет еще больше возможностей, включая ряд новых функций, которые "увеличат разнообразие создаваемых игроками трасс". Кросс-платформенный обмен пользовательским контентом будет доступен с первого дня.

В то время как оригинальная игра получила некоторую критику за отсутствие игровых режимов, Milestone пообещала "множество новых игровых режимов" в Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, включая "события, которые подтолкнут навыки водителей к пределу или научат их владеть искусством дрифта и избегать аварий со скоростью и точностью". Режим разделенного экрана для двух игроков также вернулся, но на этот раз с "возможностью создания вечеринки с друзьями и добавлением кросс-игры". Кросс-плей не будет доступен на Nintendo Switch.

Одним из наиболее заметных новых дополнений в Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged является более углубленный сюжетный режим, включающий четырех оригинальных персонажей, чьи биографии и личности "будут представлены в анимированных сценах, погружающих гонщиков в увлекательное повествование...". Являются ли эти персонажи людьми нормального размера, играющими с игрушками, или они сами существуют в масштабе 1/64, пока неизвестно.