Безумие бронируется на сентябрь: Hotel Barcelona от Suda 51 и Swery получил примерную дату выхода

Готовьтесь к самому странному приключению 2025 года — Hotel Barcelona, эксцентричная игра от культовых разработчиков Swery (Deadly Premonition) и Suda 51 (No More Heroes), официально выходит в сентябре 2025 года. Хотя точная дата ещё не объявлена, теперь ясно: это безумие не заставит себя ждать дольше конца лета.

Игра представляет собой экшен в стиле metroidvania с визуальным стилем «2,5D» — двухмерный геймплей в окружении трёхмерной графики. В Hotel Barcelona реальность гнётся под натиском абсурда: вдохновлённая фильмами-слэшерами, игра превращает хоррор в сюрреалистическое шоу, наполненное иронией, кровью и неадекватностью. Как и положено творению Suda 51 и Swery.

Главная героиня — Джастин, федеральный шериф с изюминкой: в ней живёт серийный убийца. Это раздвоение личности не только влияет на сюжет, но и делает геймплей максимально непредсказуемым. То вы охотитесь на монстров, то будто сами становитесь одним из них.

Местом действия выступает отель и его странные окрестности, разделённые на семь тематических зон, каждая из которых основана на разных поджанрах ужасов. Это не просто стилистика — каждая зона будет по-своему влиять на геймплей, создавая ощущение многослойного безумного сна, из которого не хочется просыпаться.

Уже в июле Hotel Barcelona будет доступна для демо-игры на фестивале BitSummit The 13th: Summer of Yōkai, который пройдёт с 18 по 20 июля в Киото. Посетители смогут испытать стартовую зону и сразиться с первым боссом по имени Джейкоб — жестоким и харизматичным психопатом, идеально задающим тон всему остальному приключению.