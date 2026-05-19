Hotel Barcelona не отпускает игроков: DLC Late Check-Out расширит кошмар уже 21 мая

Студия White Owls Inc. продолжает превращать Hotel Barcelona в один из самых странных и стильных хорроров последних лет. Уже 21 мая дополнение Late Check-Out доберётся до PlayStation 5 и Xbox Series, а вместе с этим разработчики подтвердили версии игры для Nintendo Switch и Switch 2.

Судя по описанию, DLC не пытается быть «небольшим бонусом для фанатов». Наоборот — Late Check-Out выглядит как полноценное продолжение безумного путешествия, которое ещё сильнее уводит игру в сторону психологического хаоса и сюрреалистичного ужаса. Игроков отправят за пределы самого отеля в две новые локации: открытый Dusk Valley Golf Resort и мрачное поместье The Former Grandall Estate. И если первая зона играет на чувстве ложной безопасности, то вторая явно давит клаустрофобией и постоянным напряжением.

Дополнение также добавит двух новых боссов, 17 типов врагов и расширенные боевые механики. Для roguelite-хоррора это особенно важно: жанр быстро надоедает без свежих угроз и нестандартных ситуаций, а White Owls, похоже, делает ставку именно на непредсказуемость.

Любопытно и другое — игра постепенно превращается в более крупный мультиплеерный проект. Switch-версии будут включать кооператив, онлайн-режимы и PvP-формат Invasion. Это довольно необычное направление для хоррора, но именно такая смесь абсурда, экшена и тревожной атмосферы и стала визитной карточкой Hotel Barcelona.

Отдельно стоит отметить, что White Owls Inc. — студия Хидетаки Суэхиро, более известного как SWERY, автора Deadly Premonition. И это многое объясняет: Hotel Barcelona ощущается как ещё один проект, который балансирует между гениальной странностью и намеренным безумием.

Пока многие инди-хорроры пытаются копировать успешные формулы, Hotel Barcelona продолжает делать ставку на собственную идентичность — хаотичную, местами нелепую, но точно запоминающуюся.