Кошмарный отель меняет правила: для Hotel Barcelona вышло масштабное обновление Under New Management

Издатель Dark Product и студия White Owls выпустили крупное обновление Under New Management для сайд-скроллерного экшена Hotel Barcelona. Разработчики называют патч «структурным улучшением игрового опыта»: он заметно перерабатывает ключевые механики, баланс и мультиплеер, а также добавляет бесплатные косметические бонусы.

Боевая система стала быстрее и агрессивнее. Игроки получили ускоренное восстановление после атак и более широкое окно для отмены действий — теперь легче перейти в прыжок, уклонение или следующую атаку. Снижено трение выносливости, увеличена дистанция уворота, а система парирования полностью переработана. Точный тайминг блока активирует парирование и награждает героя сферами восстановления здоровья, однако сам блок теперь расходует выносливость, заставляя выбирать между обороной и атакой. В дерево навыков добавлены новые умения и переработана прогрессия, а также внесены изменения в баланс оружия.

Обновление затронуло и противников. Разработчики скорректировали здоровье и поведение многих врагов, изменили баланс боссов и улучшили некоторые участки уровней. Например, фантомные Потерянные больше не появляются на нормальной сложности и ниже, а ключевые локации получили обновлённый рельеф, камеру и расположение дверей.

Существенные изменения коснулись и мультиплеерного режима «Вторжения». Подбор соперников стал стабильнее, уменьшен дисбаланс между игроками с разным прогрессом, а двойники больше не могут вмешиваться во время боёв с боссами и взаимодействовать с окружением.

Патч также улучшает производительность, интерфейс и обучение в прологе, добавляет автопрокрутку диалогов и поддержку контроллеров DualShock. Вдобавок игроки бесплатно получат пять кроссовер-скинов из других инди-проектов, включая персонажей из Demonschool, Slitterhead и Promise Mascot Agency.

Hotel Barcelona уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X and Series S и PC через Steam и Microsoft Store.