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Hotel Barcelona сентябрь 2025 г.
Экшен
5.6 30 оценок

Отель безумия: Hotel Barcelona раскроет свои двери 26 сентября - дата раскрыта раньше времени

butcher69 butcher69

Сюрреалистический роглайк-экшен Hotel Barcelona от культовых авторов Deadly Premonition и No More Heroes, похоже, получил дату релиза — 26 сентября 2025 года. Информацию преждевременно раскрыл дистрибутор Nighthawk Interactive, запустивший предзаказы на дисковые версии для PS5, Xbox Series X|S и PC по цене $30.

Игру разрабатывают White Owls при участии Хидэтаки Суэхиро и Гоити Суды, а издаёт её Cult Games. Несмотря на молчание официальных каналов, релиз в цифровых магазинах (Steam, PS Store и Microsoft Store) ожидается в тот же день.

Сюжет Hotel Barcelona разворачивается вокруг судебного пристава Жюстин, одержимой духом серийного убийцы по прозвищу доктор Карнавал. Героиня попадает в застрявший во временной петле отель, населённый маньяками и чудовищами.

Игрокам предстоит пройти семь уникальных уровней, каждый вдохновлён определённым хоррор-фильмом, и уничтожить семь серийных убийц. В случае смерти героине поможет фантом — её тень из предыдущей попытки. Игра обещает чёрный юмор, абсурд, ведра крови и кооператив на четверых. Русский язык пока не заявлен.

9
6
Hotel Barcelona
сентябрь 2025 г.
Комментарии: 6
Ваш комментарий
opexdisturbed

За что ее так

1
Alex40001

а что не так? ну хотя да выглядит слегка поломано

Neko-Aheron

Главное видно, что это рисунок, а не нейронка

Rey4rtRO

Глядя на скрин словил ностальгию по шедевру начала нулевых.

1
altos13

"Соседы" до сих пор залипательны

1
Rey4rtRO altos13

Первая и вторая части офигенны. Они еще на смартфонах есть, к слову.