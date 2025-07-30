Отель безумия: Hotel Barcelona раскроет свои двери 26 сентября - дата раскрыта раньше времени

Сюрреалистический роглайк-экшен Hotel Barcelona от культовых авторов Deadly Premonition и No More Heroes, похоже, получил дату релиза — 26 сентября 2025 года. Информацию преждевременно раскрыл дистрибутор Nighthawk Interactive, запустивший предзаказы на дисковые версии для PS5, Xbox Series X|S и PC по цене $30.

Игру разрабатывают White Owls при участии Хидэтаки Суэхиро и Гоити Суды, а издаёт её Cult Games. Несмотря на молчание официальных каналов, релиз в цифровых магазинах (Steam, PS Store и Microsoft Store) ожидается в тот же день.

Сюжет Hotel Barcelona разворачивается вокруг судебного пристава Жюстин, одержимой духом серийного убийцы по прозвищу доктор Карнавал. Героиня попадает в застрявший во временной петле отель, населённый маньяками и чудовищами.

Игрокам предстоит пройти семь уникальных уровней, каждый вдохновлён определённым хоррор-фильмом, и уничтожить семь серийных убийц. В случае смерти героине поможет фантом — её тень из предыдущей попытки. Игра обещает чёрный юмор, абсурд, ведра крови и кооператив на четверых. Русский язык пока не заявлен.