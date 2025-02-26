Swery65 и Suda51 представили новый трейлер рогалика Hotel Barcelona о серийных убийцах во временной петле

Swery65 (Хидетака Суэхиро) и Suda51 (Гоити Суда), два культовых разработчика, известные своими уникальными проектами, такими как No More Heroes и Deadly Premonition, объединились для создания нового проекта — Hotel Barcelona. Этот кооперативный рогалик с элементами временной петли обещает удивить поклонников необычным сочетанием жанров.

В игре игроки возьмут на себя роль Жюстин, начинающего федерального маршала, одержимого душой серийного убийцы по имени Доктор Карнавал. Попав в ловушку странного отеля, наполненного самыми жестокими убийцами в истории, Жюстин предстоит пробраться через семь этажей, каждый из которых посвящен отдельному убийце и вдохновлен классическими фильмами ужасов.

Основная фишка игры — это механика «эхо», где после смерти игрока его предыдущие жизни, воспроизведенные в виде эха, помогают в дальнейших сражениях. В игре предусмотрен кооперативный режим для четырех игроков, что добавляет еще больше динамики и стратегии в битвы с жестокими врагами. Арсенал оружия, включая топоры, катаны и бензопилы, позволяет развернуть настоящие слэшер-бои, а визуальный стиль cel-shaded и атмосфера 80-90-х годов делают игру еще более яркой и запоминающейся.

Hotel Barcelona, вдохновленная гринхаус-кино и слэшерами, выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК в неназванную дату этого года.