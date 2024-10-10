Swery65 и Suda51 вынуждены отложить выход своего 2,5D-экшена Hotel Barcelona до 2025 года

Стало известно, что релиз Hotel Barcelona откладывается до начала 2025 года. Об этом сообщил сам Хидетака Суэхиро, генеральный директор студии White Owls, известный геймерам как создатель Deadly Premonition. Изначально игру планировали выпустить уже в этом году.

По словам Суэхиро, команда сейчас занята отловом багов и полировкой игры. «Хотим сделать её ещё лучше», — поделился он в беседе с Gamereactor. Что ж, лучше подождать, чем получить сырой продукт, не так ли? Тем более, что Hotel Barcelona обещает быть весьма интересным проектом. Это 2.5D экшен, пародирующий фильмы-слэшеры, где игрокам предстоит управлять Джастин — федеральным маршалом, в теле которой, как ни странно, живёт серийный убийца. Каждый из семи уровней игры вдохновлён различными поджанрами хоррора.

Стоит отметить, что над игрой работает сразу два знаменитых разработчика: сценарий и режиссура от Суэхиро, а оригинальная идея принадлежит не кому-нибудь, а самому Гоити Суде, создателю серии No More Heroes.

Когда же наконец наступит 2025 год, Hotel Barcelona одновременно выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.