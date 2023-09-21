Swery 65 и Suda 51 показали первый трейлер пародийного 2,5D-экшена Hotel Barcelona для PS5, Xbox Series и PC ©

Компания White Owls Inc. анонсировала игру Hotel Barcelona, пародийный 2,5D-экшен под руководством Хидетаки Суэхиро (Hidetaka "Swery 65" Suehiro) и Гоичи Суда (Goichi "Suda 51" Suda). Она выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam в 2024 году.

Hotel Barcelona - долгожданная совместная работа легенд игрового дизайна Swery65 и Suda51, и в нашей цифровой трансляции на Xbox появился небывалый геймплейный трейлер. В игре вам предстоит сразиться с самыми разными существами - от инопланетян до акул с искусственным интеллектом, и при этом вы застрянете в бесконечной временной петле, наполненной серийными убийцами, а помочь вам смогут только ваши умершие прошлые "я".

Swery и Suda приняли участие в обсуждении игры. Суэхиро рассказал о необычном начале игры - Суда попросил его объявить о сотрудничестве "на лету", без предварительного обсуждения, - и о том, как он вдохновлялся фильмом Стэнли Кубрика "Сияние". Суда объяснил, что над первоначальной концепцией он и Суэхиро работали вместе: "Затем, внезапно, Суэхиро завершил тонны работы над разработкой, и Hotel Barcelona материализовался. В большинстве случаев, когда кто-то занимается подобными заявлениями, проект так и не воплощается в жизнь... Но Свери сделал этот проект реальностью, чтобы доставить что-то фанатам".