Авторы нового управленческого симулятора Hotel Galactic вдохновлялись мультфильмами Studio Ghibli

Компания Ancient Forge анонсировала Hotel Galactic, уютный управленческий симулятор, вдохновленный визуальным рядом мультфильмов Studio Ghibli. Игра планируется к выходу на PlayStation, Xbox, Switch и PC через Steam. Конкретные платформы PlayStation и Xbox не уточняются. Кампания на Kickstarter стартует 9 июля.

«Hotel Galactic - это огромный шаг вперед для всех нас в Ancient Forge», - сказал в пресс-релизе вице-президент и технический директор Ancient Forge Максимилиан Стрезелецкий. "Эта идея вынашивалась в течение нескольких лет на стадии подготовки, и мы не спешили убедиться, что дизайн и все его составляющие хорошо сочетаются, создавая этот прекрасный, ностальгический мир. Технические требования были значительными, но в итоге получился динамичный, захватывающий опыт, которым я с гордостью делюсь".

Что касается симуляции управленческой части, то в трейлере можете увидеть, как некоторые из ваших полезных животных рубят деревья и добывают камни, а затем создают улучшения в ремесленной мастерской во дворе. Если посмотреть на отель сбоку, игрок тратит эти ресурсы, чтобы нажимать и перетаскивать на место комнаты разных размеров.

Внизу, в холле, различные межзвездные гости ждут регистрации, у всех есть счетчики для еды, воды, отдыха и других нужд. После того как все они разберутся, вам придется заняться уборкой комнат и ремонтом некоторых станций активности.