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Hotel Galactic 24.07.2025
Адвенчура, Другой симулятор, Строительство
7.2 23 оценки

Для симулятора управления космического отеля Hotel Galactic вышло крупное обновление Digging Deeper

Апчхий Апчхий

Разработчики из студии EndGameLoop Games развернули масштабный патч под номером 0.6.7 для своего уютного межгалактического симулятора. Этот апдейт стал самым весомым расширением контента с момента зимней переработки игры. Главным нововведением патча стало появление полноценной подземной локации, которая позволяет значительно расширить территорию отеля по вертикали и начать застройку нижних ярусов.

Появление подземного этажа полностью решает старую проблему игроков с постоянной нехваткой строительного камня и других базовых материалов. Теперь пользователи могут самостоятельно добывать несколько видов ценных ресурсов в глубоких шахтах, возводить там уникальные подземные залы и кастомизировать стены. К тому же в симулятор добавили систему телепортов для быстрого перемещения, новые типы комнат в виде библиотеки и кинотеатра, а также специальную покрасочную машину для изменения цвета мебели.

Нарративная составляющая игры пополнилась новой сюжетной линией, дополнительными видами космических существ и уникальным VIP-гостем. Авторы не забыли и про персонал отеля, добавив для работников расширенный набор одежды и свежие кулинарные рецепты, которые можно изучить в меню исследований.

Игровой процесс стал комфортнее благодаря улучшенной логике навигации персонажей по этажам, оптимизации работы лифтов и обновленной системе диалогов с постояльцами.

Техническая часть патча принесла полноценную поддержку виртуального курсора и улучшенное управление с геймпадов в меню строительства и интерфейсах. Разработчики обновили трехмерные модели некоторых героев, переработали панель крафта с удобными фильтрами и добавили атмосферные звуковые эффекты для готовки. В честь выхода этого контентного обновления симулятор принимает участие в летней распродаже Valve и доступен в Steam с крупной временной скидкой 70%.

Трейлеры 4 Обновления 2
4
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Neko-Acheron

Космический симулятор…

1
Fyrix

Космический симулятор... Без космоса. Ибо судя по скриншотам мы на острове в небе.