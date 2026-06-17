Новый дом для космического отеля и симулятора арендодателя: EndGameLoop выкупила права на Hotel Galactic и The Tenants

Молодая студия EndGameLoop Games официально объявила себя новым разработчиком и владельцем симулятора Hotel Galactic. Текущий кризис в игровой индустрии больно ударил по прошлому владельцу прав, компании Ancient Forge, из-за чего та оказалась на грани закрытия и не смогла продолжать производство. Новоиспеченная команда вовремя вмешалась в ситуацию, полностью выкупила права на проект и сосредоточилась на том, чтобы сделать переходный период максимально безболезненным. Самой приятной деталью сделки стало то, что новым боссам удалось сохранить и нанять к себе практически всех талантливых авторов оригинального коллектива.

Новые владельцы поспешили успокоить игроков и заявили, что будущее проекта не просто в безопасности, а выглядит невероятно многообещающе. Команда уже вовсю трудится над масштабным контентным обновлением, которое выйдет в самое ближайшее время. Свежий патч расширит сюжетную линию, откроет новые подземные зоны, добавит телепорты для быстрого перемещения, а также введет аппарат для покраски мебели, свежие ресурсы, рецепты для ресторанов, новые виды живых существ и VIP-гостей. Кроме того, в честь новой главы в истории проекта, отель примет участие в грядущей летней распродаже в Steam с солидной скидкой в 70%.

Отдельное заявление разработчики сделали для вкладчиков, которые поддерживали игру на краудфандинговых платформах. EndGameLoop Games полностью берет на себя все обязательства прошлой команды, поэтому все обещанные цифровые ключи и физические награды будут гарантированно доставлены бэкерам сразу, как только это позволят логистика и производство. Конкретные даты рассылки призов авторы пообещали опубликовать в тот самый момент, когда расписание окончательно утвердят и зафиксируют.

Вместе с правами на космический отель, студия также приобрела права на еще один известный хит от Ancient Forge под названием The Tenants. Разработчики честно признались, что прекрасно осведомлены о многочисленных багах и технических проблемах, которые сейчас мешают фанатам наслаждаться симулятором арендодателя. Команда уже начала изучать код проекта, но открыто предупредила сообщество, что на глубокое знакомство со сложными внутренними системами игры уйдет немало времени. Полноценными планами по спасению и ремонту технического состояния The Tenants создатели пообещали поделиться сразу, как только появятся первые четкие новости.