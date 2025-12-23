70+ тысяч вишлистов, комикс и новые горизонты в Hotel Tales

Холл Отеля между мирами сегодня особенно шумный. Кажется, постояльцев становится все больше, и это не просто слухи.

Hotel Tales уже добавили в список желаемого более 70 000 игроков.

Для нас это не просто цифра, а знак того, что Отель действительно нашел своих гостей. Спасибо каждому, кто поддерживает проект, следит за новостями и ждёт релиза.

На 80 000 вишлистов мы запускаем DLC

До 80 000 осталось совсем немного. Как только мы этого достигнем, Отель откроет ещё одну дверь. Новые истории, новые сцены и новые тайны уже стоят за порогом и терпеливо ждут своего часа.

А теперь о кое-чем неожиданном, что мы готовим для самых преданных фанатов Hotel Tales.

К выходу игры мы выпустим серию комиксов по миру Отеля.

Это не просто бонусный контент, а отдельный способ погружения в захватывающие дух события, которые происходили с персонажами вне событий игры: страстные события, которые остались за занавесом основного сюжета

Комиксы станут еще одним ключом к жизни Отеля между мирами и покажут то, что обычно скрыто за закрытыми дверями.

Но есть и ещё одна новость для тех, кто давно наслаждается сразу несколькими нашими вселенными.

👉 Добавь Hotel Tales в список желаемого, чтобы не пропустить релиз и первым открыть двери туда, где каждая ночь хранит свои тайны.