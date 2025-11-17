Демо Hotel Tales уже в Steam

Отель между мирами распахивает двери, приглашая тебя в место, где желания переплетаются с тайнами. Сделай первый шаг — и Отель откроет перед тобой то, что обычно остаётся скрытым от посторонних.

Симулятор загадочного Отеля между мирами: заселяй гостей, решай их проблемы и старайся выжить любой ценой! Да, твои коллеги — соблазнительные богини, клиенты — похотливые демоны, а ночная смена может закончиться ритуалом... Но, эй, хотя бы платят хорошо!

В этом тестовом-билде тебя ждёт всё, за что мы любим наш Отель:

4 анимированные H-сцены. Почувствуй, как живёт дыхание страсти между стенами, где каждый взгляд может обжечь.

8 мини-игр. Отрази атаки судьбы, разгадай хитрые задачи и прояви смекалку — Отель не любит ленивых гостей.

Более 10 локаций. Исследуй СПА-зону, тайные коридоры и роскошные комнаты, где даже тишина хранит свои секреты.

Знакомство с первыми гостьями Отеля. Они прекрасны, опасны и непредсказуемы. Каждая — со своей историей, характером и соблазном.

И самое главное — важный выбор, который изменит всё

Даже в демо-версии тебя ждёт решение, от которого зависит судьба героя.

Отель не прощает случайных выборов. Каждое слово, каждый жест, каждый поцелуй может стать судьбоносным.

Мы хотим поблагодарить всех, кто уже добавил игру в список желаемого, поддерживает нас и ждёт релиза. Благодаря вам Hotel Tales растёт и раскрывает свои тайны всё сильнее.

Готов войти? Ключ уже у тебя в руках.

Скачивай демо Hotel Tales и будь среди первых, кто переступит порог Отеля между мирами.