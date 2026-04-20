Hotel Tales: 100.000 ВИШЛИСТОВ

100 000 добавлений в список желаемого. Мы до сих пор не можем в это поверить.

Когда мы только начинали работать над Hotel Tales, это была просто идея о необычном Отеле между мирами, полном тайн, странных гостей, неловких смен, дружбы, романтики и ситуаций, где в любую минуту может начаться что угодно.

А теперь нас уже ждут 100 тысяч человек

Спасибо вам за поддержку, комментарии, репосты, мемы, и бесконечные “когда релиз?”. Именно благодаря вам Hotel Tales стал лучше, чем его изначально задумывали.

За последнее время мы успели доработать огромное количество деталей: активности, персонажей, события, новые визуальные элементы, карту, романтические линии и множество мелочей, которые делают Отель живым местом, в котором хочется проводить всё больше и больше времени.

Благодаря вам Hotel Tales достигла всех целей вишлист-кампании, а значит теперь в игре появится еще больше контента, вас ждет:

А самое главное - релиз уже совсем близко

Совсем скоро вы сами сможете пройти свою первую смену, познакомиться с коллегами, помочь гостям решить их проблемы, найти новые секреты отеля и, возможно, даже стать тем, кто вдохнет в это место новую жизнь

Спасибо, что ждёте Hotel Tales вместе с нами. Следующая остановка - объявление даты релиз.