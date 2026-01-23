Hotel Tales: 80000 вишлистов, релиз и DLC не за горами

Привет, комьюнити!

Мы дошли до 80 000 вишлистов. Это ваш аванс доверия, и мы собираемся его оправдать

Релиз уже близко, поэтому пришло время показать, чем живой Отель является на самом деле.

Сюжет: ветвистый и с последствиями

Здесь нет прямолинейного прохождения

Поддержка одного персонажа снижает доверие другого.

Невнимательный выбор аукнется сценой в будущем.

Отель запоминает каждое решение.

Система отношений: влияние на сцены и доступ

Отношения не сводятся к индикаторам прогресса. Они напрямую меняют игру по ходу прохождения:

появляются новые реплики и реакции в диалогах

меняется отношение персонажей к игроку

открываются дополнительные события и сцены или, наоборот, становятся недоступными

один и тот же момент может развиваться по-разному в зависимости от уровня доверия

Развитие связи с одним персонажем способно закрыть путь к другому. Понравиться всем не получится.

Награды за профессионализм

Качественная работа не остаётся незамеченной. Хозяйка Отеля реагирует на ваши действия, а форма поощрения зависит от её текущего настроения. Расслабляться не стоит.

DLC после релиза

Основная игра рассказывает законченную историю. На этом Отель не останавливается. После релиза мы начнём работу над сюжетным DLC, которое:

расширит лор мира

добавит новых гостей

раскроет детали, на которые основная игра лишь намекает

Hotel Tales уже почти открывает двери.

Если игра ещё не в вашем вишлисте — сейчас подходящий момент.