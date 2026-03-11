Hotel Tales: Deluxe Edition

Добро пожаловать, дорогой гость!

Давненько не виделись, но не волнуйся, мы не собираемся изображать из себя скромниц, будто бы в Отеле ничего не меняется. Наоборот: пока ты бродил по коридорам и собирал взгляды наших сотрудниц, мы готовим кое-что пикантное для Deluxe Edition.

И да, мы говорим о комиксе — том самом, что приоткроет несколько особенно острых деталей, чтобы показывать их в стандартном издании.

Не упусти шанс — добавляй Hotel Tales в желаемое в Steam.

В комиксе тебя будут ждать:

События, происходящие параллельно основной истории;

Уникальные, эксклюзивные сцены;

Более откровенное раскрытие отношений;

Детали, погружающие в атмосферу Отеля глубже.

Помнишь Никки?

Наш первый — и далеко не последний — комикс раскрывает предысторию кошки, которая, оказывается, и вовсе ей не была! Милые ушки и хвостик — следы неизвестного проклятия, но чем же она его заслужила?

Главное — что за миленькая лисичка рядом с ней?

А на десерт напоминаем, что мы совсем недавно значительно обновили демо-версию Hotel Tales. Если ты уже поиграл и поделился мнением, то ты удовлетворил Хозяйку. Но если нет, то Отель всё ещё ждёт тебя.